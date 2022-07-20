「東京我回來了！」他PO這照片吸2.2萬讚　台人激動：快忍不住

▲東京山手線路線圖。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人、台大感染科前醫師林氏璧飛到日本進行旅遊採訪，他19日晚間從高知縣搭機飛往東京，並搭乘JR山手線，讓許多網友羨慕直呼，「光看就好激動呀！太令人興奮了」、「看到山手線的路線圖也好感動啊，我是怎麼了」、「快忍不住了⋯」

林氏璧於「日本自助旅遊中毒者」臉書發文，在東京車站打卡，他貼出山手線路線圖，「好像應該很激動，但其實心裡還滿平靜的，800多天來第一次搭山手線，多了一個不合群的站名。東京，我回來了！」該文狂吸超過2.2萬人按讚。

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▲▼山手線是東京都心最大的交通動脈。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）



而林氏璧所指的不合群站名，其實是「高輪Gateway站」。有網友好奇為何該站不合群？內行解答，「別人都用漢字，它偏要用片假名。」

許多網友看到東京山手線都直呼超懷念，「看著看著，心都激動起來」「最熟悉的陌生人，竟然比台北捷運熟@@」、「我東京地鐵沒迷路，居然在台北捷運迷路。」

山手線是東京都心最大的交通動脈，去東京旅遊幾乎一定會搭到，環狀的運轉路線連結眾多主要地區，包括東京、上野、新宿、原宿、澀谷、品川、秋葉原等。目前日本尚未開放旅客自由行簽證，林氏璧是申請商務簽證，7日搭機飛往日本採訪。

▼去東京旅遊幾乎一定會搭到山手線。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

