「散步、騎車免戴口罩」吵翻！李秉穎曝個人經驗：戶外不太會傳染

▲李秉穎醫師接受《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪。（圖／截自周玉蔻臉書）

記者李佳蓉／台北報導

本土疫情穩定下降，加上正值暑假，國內旅遊爆人潮！就連衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也悶壞了，邀集三五好友一同到馬祖觀光。今（21）日他接受資深媒體人周玉蔻專訪時，被問到「出去散步、騎車要不要戴口罩」的議題，他也分享個人見解，認為戶外感染機率很低，但應以「室內、室外」做為口罩鬆綁依據比較好。

李秉穎指出，台灣慢慢進入後疫情時代，國人平常心看待，外出、餐廳人潮變多。並透露自己與友人到馬祖旅遊，即使人潮少、環境較空曠，但自己仍然戴著口罩，坦言，「真的是好累、很熱，走路會喘，會影響呼吸，有點辛苦，不過還是要戴啦。」

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近日指揮中心宣布口罩鬆綁，周玉蔻追問「下捷運走回家算散步嗎？」「騎車要不要戴？」李秉穎則笑回，「下捷運回家慢慢走算散步、走很快叫急步。」並說自己騎車仍有戴著口罩，「我下（車）來後又要戴口罩，乾脆一開始就戴啊。」

至於有網友質疑上下班時段，騎車等紅綠燈擠成一團是否有感染疑慮？他急著緩頰，「不會啦！機車跟機車距離不會太近，不然就相撞了，戶外空間根本不太會傳染。」

李秉穎認為，散步與走路無法分辨就沒辦法抓，美國規定則是有分室內室外，他認為應該以此標準區分，相信在不久的將來台灣也會如此。

不過，李秉穎也強調，室外仍有些例外，例如職業球場雖然在戶外，但人仍會聚在一起，相對擁擠應將室外視為是內需要戴口罩。