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減肥靠跑步會瘦嗎？網點出「1關鍵」是根本：沒做到都白跑

▲▼健身,女性,跑步,慢跑,運動,健身,伏地挺身。（圖／翻攝自pixabay）

▲跑步到底會不會變瘦？（圖／翻攝自pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

夏天到來，為了去海邊時能有好看的體態，不少人開始想瘦身，不過減肥可不是一夕能做到的事。一名網友就表示，自己最近想跑步減肥，但問了人結果有2派說法，讓他疑惑跑步到底會不會瘦？貼文引發熱議，許多人留言自身經歷，也有人點出一大關鍵：要記得搭配飲食控制！

一名網友在PTT以「 跑步會瘦嗎？」為題發文，表示自己最近想減肥，但有知名健身網紅教練說跑步不會變瘦，但也有人說跑步會瘦，讓他疑惑發文提問網友，跑步到底能不能變瘦？

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▲網友提問靠跑步到底會不會變瘦。（圖／翻攝自PTT）

▲網友最近想要用跑步減肥。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出吸引許多網友留言，不少人提出經驗分享，但也表示可能會造成膝蓋磨損，「我原本83公斤，現在65公斤」、「膝蓋會磨損」、「跑完步買雞排珍奶怎麼瘦」、「..光是健走就會瘦了 更何況跑步」、「我朋友跑三個月，體脂25%降到8%給你參考，當然飲食也有控制」、「跑步不會瘦我頭給你」、「新訓結束，牛仔褲整個鬆掉」、「我當初失戀後練習了差不多一年，10k從一個多小時到可以穩定四分半速，很明顯體態差很多」、「玩STEPN到現在瘦了4.5公斤，但只有快走」、「怎麼可能不會瘦... 除非你吃太多」、「我95跑到現在87 還是沒變瘦 給你參考」、「一開始從不運動到跑步，有效果啊」、「當然會!不會就是你跑不夠多!」、「跑10幾年，腿好的很」、「跑步會，重訓不會」、「會啊 我今年瘦了7公斤了」。

許多網友點出「跑步減肥」的關鍵是飲食控制，「再加上適當控制飲食絕對瘦」、「口佔7成 運動3成」、「吃比消耗多 再怎樣都不會瘦」、「 一小時跑完10公里 至少500大卡，熱量正常攝取就會瘦」、「不控制飲食 一下子就胖回來 你會跑的很沒價值」、「要搭配飲食」、「怎麼吃很重要」、「算熱量+1，這才實際」、「消耗比吃的多就瘦啦 飲食控制才是根本」、「飲食控制加跑步」、「飲食控制+有氧運動輔助」、「減肥是數學」、「飲食控制最重要」、「管你做啥，熱量output比input多一定瘦啦！」

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關鍵字：

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