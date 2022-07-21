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遊菲遇海燕風暴忘不了　起床見「城市被夷平」！網點名3颱風拼王位

▲▼天氣,行人,路人,口罩,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲一名網友在PTT分享遇到強颱的可怕經歷。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者黃麗頻／綜合報導

每年7、8月迎來的不只有暑假，還有颱風季的來臨，颱風帶來的災害，也造成許多無法挽回的悲劇。一名網友分享，這輩子遇過最恐佈的颱風是「2013年海燕颱風」，當時他跟朋友在菲律賓玩，結果遇到超級颱風，一行人到體育館避難，隔天到外面查看狀況，發現整座城市幾乎都被夷平，誇張場面讓他直呼「太恐佈了！」

原PO在PTT以「大家心目中認為哪個颱風是颱風之王？」為題發文，透露小時候最有印象的颱風是「1996年賀伯颱風」，而這輩子遇過有史以來最恐佈的颱風是「2013年海燕颱風」。那一年，他和朋友還有菲律賓籍的同事到菲律賓玩，當時菲籍同事提議去他們家玩，不過，因為資訊不流通，他們完全不知道颱風要來，一查發現竟然是「超級颱風」。

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後來他們聽從當地人的建議到體育館避難，原PO表示，「那是目前我遇到風速最變態的颱風」，更擔心避難的體育館會撐不住，隔天一早到外面查看狀況時，發現整座城市幾乎都被夷平，路邊甚至還有來不及逃跑的當地居民屍體，讓他大為震驚，不禁好奇，「大家心目中認為哪個颱風是颱風之王？」

文章曝光後，不少網友點名，「納莉」、「莫拉克」及「賀伯」，「把台北變水之都的納莉」、「莫拉克，還有前幾年的酋長颱風」、「韋恩，路徑奇特，還從西邊穿越中台灣」、「莫拉克吧！把小林村整個毀了」、「台灣10大強颱第一名是賀伯！」「納莉那次高雄淹超嚴重，實現港市合一」、「賀伯吧！小時候鄰居家鐵門整個吹飛」、「納莉，沒有之一」、「賀伯，人生中唯一遇到要遷徙去其他地方！」

▼文章曝光後，不少網友點名「納莉」、「莫拉克」及「賀伯」。（圖／翻攝自PTT）

▲▼文章曝光後，不少網友點名「3颱風」。（圖／翻攝自PTT）

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