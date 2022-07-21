曖昧男約運動　尷尬「1狀況」讓妹子瞬間冷掉！裝身體不舒服落跑

▲閨蜜與曖昧對象相處愉快。（示意圖／資料照片）

記者施怡妏／綜合報導

夏日熱浪來襲，全身爆汗不僅讓人感到黏膩不適，更怕因此產生一身汗臭味，一名網友表示，閨蜜最近認識不錯的對象，是個貼心的陽光男孩，不過有次約運動打壁球，發現對方流汗後味道超重，最後稱身體不舒服提早離開，不過撇除這件事情，對方一切都很好，因此求問「怎麼解決？有什麼好建議？」

原PO在PTT發文，閨蜜母胎單身，最近遇到條件不錯的對象，雙方互動很熱絡，也有約出來吃飯、看電影，「約會都會接送，從不讓她提重物，走路也都讓她走內側，是一個相處起來不錯也蠻陽光的男孩子」，不過有一點讓閨蜜很受不了，「對方流汗以後味道超重」。

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原PO提到，男生約閨蜜去打壁球，壁球是室內運動，過程中閨蜜只能盡量用嘴巴呼吸，最後閨蜜受不了，只好裝身體不適先離開，之後男生常常約閨蜜一起運動，「經過上次的經驗，閨蜜不太敢再跟他出門」，不過，撇除這件事情，雙方相處都沒有問題，閨蜜也希望這段關係可以發展下去，「遇到這狀況大家會怎麼解決？」

▲曖昧對象的汗臭味讓閨蜜無法接受。（示意圖，非新聞當事者／資料照）

貼文一出，網友指出，很有可能是衣服的關係，「很多時候臭的其實是衣服，換一件就沒事了」、「這問題很非常好解決，約他去運動用品一起逛，說我們會一起運動，也一起去買運動用的衣服，買排汗衫就解決啦」、「運動的布料材質可能也有差，以前隨便穿發現容易臭，後來都換好一點的機能服飾，汗臭狀況改善很多」。

另外，也有網友表示，「男生是很久沒運動了嗎？是的話可以再試個幾次。按照我本人去健身房跟當兵的經驗，不常運動的人（健身房新會員跟新兵到部），突然大爆汗運動都爆幹臭，爆幾次汗就好了」、「最終大絕，汗腺手術」、「止汗劑？認識有在健身的男生會用，覺得不錯」。