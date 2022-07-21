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父親節禮物總是一成不變？其實爸爸要的很簡單「與爸爸喝一杯咖啡，打造365天父親節」

▲▼飛利浦,咖啡機,父親節。（圖／飛利浦提供）

▲爸爸要得很簡單，與爸爸用一杯咖啡聊聊天「為他打造365天父親節」，這招夠有心了吧！（圖／取自飛利浦臉書，下同）

消費中心／綜合報導

每個爸爸在家角色功能不同，親子關係也已經不再因為嚴父形象而有超遠距離感，隨著父親節腳步近了，與父親關係不錯的網友開始在Dcard問「我不敢說自己很孝順，覺得父親節還是該送些什麼」，網友回「每年都是拿餐券一起吃飯」、「寫卡片父親節快樂而已」，吃一頓好料是必須的，但是每年送差不多，不想送一成不變的父親節禮物真是很苦惱，「爸爸偏古板型，不常買東西但如果有買都蠻重質感的」，這個想法激起網友送禮靈感，爸爸好像什麼都不缺，其實爸爸要得很簡單，他希望的是我們好好坐下來一起聊聊天，「用一杯咖啡為他打造365天父親節」，這招夠有心了吧！

說到365天都會做的事情就是「喝東西」，水、茶、咖啡、飲料這四大類飲品中，40、50、60世代都愛喝咖啡，特別的是50、60世代偏好在家喝咖啡。既然要在家喝，當然要喝得好一點，幫爸爸打造專屬居家咖啡bar，送他一台高質感咖啡機－飛利浦LatteGo雲朵拿鐵機EP3246，讓爸爸在家就能享受專屬自己的悠閒咖啡時光，也能和爸爸一起喝咖啡說說心裡話。

▲▼飛利浦,咖啡機,父親節。（圖／飛利浦提供）

▲飛利浦採用100%陶瓷研磨器，低溫研磨保留咖啡乾淨風味。

爸爸做什麼都先想到全家人，我們當然也要給爸爸最好的！好咖啡，新鮮是關鍵！咖啡豆磨成粉後15分鐘會消失60％香氣，飛利浦LatteGo採用100%陶瓷研磨器，低溫研磨保留咖啡豆的乾淨風味。搭配創新LatteGo無管線奶泡系統，極簡無管線兩件式設計，只需15秒就能完成清潔，享受綿密雲朵拿鐵，比簡單更簡單。

飛利浦LatteGo雲朵拿鐵機EP3246的直覺式觸控咖啡調控台，全家人都可以依照自己口味一鍵調整濃淡、水量、奶泡量，輕鬆徜徉雲朵拿鐵、義式濃縮咖啡、美式咖啡等５種世界咖啡風味。新鮮現磨咖啡豆搭配義式咖啡機高壓萃取出的義式濃縮咖啡，擁有飽滿且細緻的Crema咖啡脂，能夠作為各種花式咖啡的基底，簡易搭配家中的調味食材，就能輕鬆做出焦糖瑪奇朵、抹茶拿鐵、西西里咖啡等各種特調，讓爸爸盡情嘗試多樣化咖啡風味。

▲▼飛利浦,咖啡機,父親節。（圖／飛利浦提供）

▲飛利浦LatteGo雲朵拿鐵機EP3246，只要一鍵即可完成５種世界咖啡風味。

全自動義式咖啡機更是許多家庭的夢幻逸品，許多網友推薦家中長輩也很喜歡使用，給爸爸最好的選擇，就選最多人推薦而且也是市場領導品牌的飛利浦全自動義式咖啡機，「清洗容易，爸媽很好上手」、「這台高CP值，初次嘗試就被拿鐵的完美分層驚喜到」、「我家就能變咖啡館，完全享受職人等級的儀式咖啡」、「喝到一杯好的咖啡，一天都充滿幹勁」。

▲▼飛利浦,咖啡機,父親節。（圖／飛利浦提供）

▲送爸爸一台飛利浦LatteGo雲朵拿鐵機EP3246，打造專屬居家咖啡生活節。

即日起至2022年8月8日，至飛利浦百貨直營專櫃、全國電子、momo購買飛利浦LatteGo全自動義式咖啡機EP3246，可獲得期間限定贈品Saeco雙層玻璃杯2個 (價值1,580元) 。今年父親節送爸爸一台雲朵拿鐵機，打造爸氣十足的居家咖啡生活節，365天陪伴父親喝杯咖啡，創造全家人閒話家常的咖啡時光，用最直接最純粹的方式回饋爸爸，展露真心！

飛利浦LatteGo雲朵拿鐵機EP3246產品介紹 https://pse.is/4bhgw4 
全國電子網路購物https://pse.is/4b5h8e
momo品牌旗艦館https://momo.dm/3iiZij

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