盧彥勳認同他在台中推廣網球運動　林佳龍：以後換個角色努力實踐

▲民進黨新北市長參選人林佳龍邀請網球選手盧彥勳、盧威儒大聊體育人生。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍近日與網球選手盧彥勳、盧威儒暢聊體育人生，盧彥勳認同林佳龍擔任台中市長時期的政策，不過後來網球場館的政策沒有在台中市延續，讓他覺得非常可惜，林佳龍則允諾會將這件事記在心上，也許以後換個角色，會把它當成自己的事努力實踐。

林佳龍辦公室晚間發布新聞稿表示，林佳龍主持的Podcast「阿龍開港」最新一集邀請台灣職業網球選手盧彥勳和哥哥盧威儒一起聊體育與人生。

盧彥勳兄弟在節目中分享網球職業生涯中的酸甜苦辣，像是在國外曾經為了省錢，每餐只能花費50元的辛苦點滴，林佳龍也認同網球運動的推廣，允諾如果有機會會努力，讓更多人沒有壓力地走進網球場享受揮汗快感。

盧彥勳有亞洲球王之稱，2010年在英國溫布敦網球公開賽，擊敗美國重砲羅迪克，闖進八強，迄今仍是我國男子單打最佳表現，近期更出版《生於奮鬥：亞洲球王盧彥勳的20年網球之路 》，細數這20年的網球生涯。

盧彥勳指出，回想起來過程雖然辛苦，但是卻充實又刻骨銘心，因為早期到國外征戰時，經費拮据，餐餐錙銖必較，自我限制一餐只能花費約台幣50元，只有贏了球才敢多奢侈，多吃一些小小慶祝一下。

盧彥勳說明，小時候接觸網球是受到哥哥的影響，但是周圍的同學都在讀書，當時流行升學主義，讓父母一度反對他的網球路，經過不斷的衝撞、溝通以及努力態度才鬆綁，但真正讓他想當職業選手的時間點，則是父親的驟逝的那一年。

盧彥勳還原，那一年自己17歲，正在國外比賽，來不及見爸爸最後一面，他才發現原來當職業網球員，一直都是父親的心願，就是那一年讓他下定決心，就算辛苦也要靠網球打出一片天。

盧彥勳也說，最大的支撐點就是哥哥的陪伴，是他在網球職涯路上重要的夥伴，「網球比賽中，零分不是Zero，而是Love」，就像自己的人生成長和網球道路，從零開始，隨隨家人的愛，讓自己穩健踏上職業之路。

盧彥勳認為，網球要打的好除了天賦，還是要靠勤練習，這就好像電影《阿甘正傳》主角一樣，經過不停嘗試、不停地跑就會抵達成功。

林佳龍則說，自己在從政路上也像阿甘不斷地跑，就跟運動選手一樣，身體、心智都要鍛鍊，除了熱情還必須要有紀律，當年他在擔任台中市長時，為了舉辦東亞青年運動會建置網球中心，藉此推廣網球運動。

盧彥勳表示，他們認同林佳龍當時的政策，同時也肯定林佳龍在體育上的努力，不過來網球場館的政策沒有延續，讓他們覺得非常可惜，林佳龍則當場承諾，自己會把這件事情記在心上，也許以後換個角色可以當成自己的事努力實踐。