陳時中自評防疫成績「75-80分」　預告8月中後單日確診萬例以下

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日接受專訪時，針對疫情指揮中心防疫團隊打分數，自評了75至80分的成績；他也透露，應該8月中後，每日確診數就可以降到1萬例以下。

對於過去防疫的表現，有沒有需要檢討的地方？陳時中表示，他不認為每一件事情都對，至於有沒有合格？他認為一定合格，但也不覺得有100分。他強調，不能用後面的結果來看前面的事情，這是未知的病毒，就是滾動檢討。

陳時中認為，現在回想起來，可以秉持更謙卑的態度會更好，對於病毒已經很謙卑，但會不會要更謙卑，對病毒的嚴重度跟變異性，要更戒慎恐懼的態度，這一點可以有改進的空間。

另外，台灣民意基金會的民調給了陳時中防疫65分，而前副總統陳建仁則給了95分，陳時中則笑著說，很感謝陳建仁，他自己則給了團隊75至80分的成績。

至於何時可以再放寬防疫措施，何時可以改為0+7？陳時中坦言，這有點兩難，管理的「質」跟「量」，現在放寬沒有那麼令人放心，如果變成0+7，那管理總數就會有點限制。他強調，現在BA.5重症沒有變高，整體進來染疫率變高，歐美增加了20%染疫率，他認為應該還要再觀察一陣子。

對於9月可不可以出國？陳時中笑說，現在就可以出國，目前從質跟量來看，強度跟量可以擇一來放寬，同時放寬是不太行，但他也評估，應該8月中後就可以降到單日一萬例以下。