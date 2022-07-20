柯文哲自稱智商157　陳時中：小孩子才講智商、大人有人生經驗

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日晚間接受政論節目專訪，談及台北市長柯文哲時表示，當年柯P新政寫得也很好，沒有帶人帶得好，就很容易有好計畫也做不出成績。至於被問到有沒有測過智商？陳說，小時候有吧，這是很久以前人講這些，「智商是小孩的事情，小孩子才會講這些啊」。

陳時中提到，當年柯P新政寫得也很好，裡面很多構想想法，一開始做的時候也是很有樣子，「後來覺得後面4年沒有力道，這4年沒看到力道，我想說怎麼變這樣，我覺得跟個人風格有一些關係」。

陳時中說，就是能力很好要領導大家，柯市長常說他智商高，但開始做的時候如果沒有帶人帶得好，就很容易有好計畫也做不出成績，會讓一些有能力的人心冷，慢慢就不想出力，整個速度就慢下來，相信也是因素。

至於被追問有沒有測過智商，陳時中說，小時候有吧，這是很久以前人講這些，「智商是小孩的事情，小孩子才會講這些啊」，大人有人生經驗，過50歲要為自己的臉負責。

「接下來你人生的歷練代表個人，不是講智商多少。」陳時中表示，那是小時候小孩時候做一點評量，讓老師家長知道情況可以因材施教，過來到一個年紀後，要講的是到底我們對自己人生負責什麼事情、刻畫下什麼刻痕，有自信說我曾經做過，這比較重要。