北市8／13開設12兒童疫苗接種站　即起至8／1中午開放登記

▲北市8／13開設12個兒童疫苗接種站，即日起至8／1中午開放登記。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

目前正放暑假，台北市教育部為在新學期開學前提升校園防疫力，預計在8月13日（六）在12所學校，辦理5至11歲兒童莫德納及BNT疫苗1、2劑集中接種，即日起到8月1日（一）中午12時開放家長上網登記預約，讓家長可選擇適合的接種站登記。

北市教育局表示，配合中央流行疫情指揮中心在6月11日宣布，5到11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4至8週，以及便利家長陪同孩子接種疫苗，教育局及衛生局將合作，開設3種兒童疫苗接種管道提供家長選擇，並規劃8月13日，在健康國小、光復國小、金華國中、中正國小、忠孝國小、建成國中、西園國小、溪口國小、修德國小、明湖國小、士林國小及關渡國小12校，分別開設兒童疫苗接種站。

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▲北市8／13開設12個兒童疫苗接種站，即起至8／1中午開放登記。（圖／北市教育局提供）

教育局指出，兒童疫苗接種站將提供5到11歲BNT疫苗第1劑、第2劑及6-11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，只要是就讀北市國小及幼兒園5到11歲學生，都可參加本次設站集中接種。



另外，北市教育局表示，北市疫苗預約平台第21期，也在昨（19日）、今（20日）兩天開放，預計針對5到11歲兒童BNT疫苗，將可提供2690個名額、兒童莫德納510個名額；另醫院特別門診也提供兒童BNT及莫德納疫苗，讓家長依據不同需求與意願自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。