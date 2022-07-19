台南市確診+1882名　19個接種站提供輝瑞兒童BNT疫苗接種

▲台南市19日新增1882名COVID-19本土個案，23、24日設19個接種站提供輝瑞兒童BNT疫苗接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市19日新增1882名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月18日，台南市累計確診個案人數共294358名，全年齡累計確診百分比為15.89％；已解除隔離281849名、尚在隔離中12509名。

台南市7月23、24日本週六日，開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站的地點增加到19處，家長可協助家中5到11歲的兒童透過「台南打疫苗」系統預約：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ，接種當日攜帶兒童的健保卡、黃卡陪同前往。

7月23日週六輝瑞BNT兒童疫苗接種站地點包含白河、大內、西港、仁德、歸仁、永康、東區、南區、山上、南化、東山、左鎮區衛生所、安定區圖書館、玉井青果市場停車場、鹽水區武廟宴會廳接種站；7月24日週日接種站地點為後壁、北門、龍崎、六甲區衛生所。

2022年7月18日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.4％、1.3％、69.2％及3.9％，總接種劑次463萬2950。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.68％、第2劑33.03％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.99％、第2劑83.52％、追加劑59.48％。