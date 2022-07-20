陸方「共同政治基礎」不被陸委會接受　柯文哲：雙城論壇就是各自表述

記者袁茵／台北報導

中國上海市長龔正於19日雙城論壇致詞時稱，兩岸交流離不開「共同政治基礎」，陸委會表示，在中共長期對台武力威脅下，「政治基礎」沒有我國家主權存在空間，台灣不會接受。對此，台北市長柯文哲20日回應，這種國際場合常常是「每個人各表」，「雙城論壇本來就是各自表述」。

▲台北市長柯文哲視察信義線東延段工程銜接象山站隧道貫通。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲20日上午視察信義線東延段工程銜接象山站隧道貫通，並且於會中受訪。被問到怎麼看待陸委會認為，「政治基礎」沒有我國家主權存在空間？柯文哲表示，這種國際場合常常是這樣，每個人都「各表」、每個人都表達他的論述，雙方也知道對方堅持是什麼，剩下就要去協調。

柯文哲提及，在知道彼此有差異的狀態下，將摩擦降到最低、還可以繼續往前運行，「所以說雙城論壇本來就是『各自表述』。」

針對台北市議員林穎孟稱，答應她的「對等尊嚴」在雙城論壇上沒有提及？柯文哲認為，台灣跟中國大陸之間當然有爭執，「有沒有衝突？當然有啊！」各自有表述、各自有堅持，所以他才會在5個互相中加上「1個互相諒解」，「你有你的堅持、我有我的堅持，大家講出來，我對你哪個地方不爽？你對我哪個地方不爽？大家講出來。」下一步應要處理這些衝突，衝突不可能完全消失，看能不能降到雙方都能忍受的程度，目標是讓整個系統往前運行。

另外，關於名嘴溫朗東認為，雙城論壇背後政治意涵是柯文哲將取代國民黨，成為中國大陸支持的總統候選人？柯文哲稱，「我覺得很奇怪，這些人當年都是支持我的，不過因為我沒有付薪水給他，他也沒辦法，所以我覺得聽聽就好。」為什麼要評論每個人講的話。