工人踩空從16樓慘摔3樓不治！中壢建案又爆工安意外全面停工　

▲胡姓工人20日上午在中壢青埔地區某新建工地16樓施工，在施作時疑似踩空從16樓摔至3樓處當場昏迷，送醫急救後仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區青埔地區一處新建中的工地大樓20日上午發生工安意外，1名胡姓工人在16樓施作時，疑似踩空從16樓摔至3樓風管管道間當場昏迷，全身多處骨折與腦部重創，送醫急救後仍宣告不治；中壢警方據報後已報請桃園地檢署檢察官相驗，桃園市府勞工局也派員到場勘驗，已要求業者全面停工，需等待業者提出復工計畫並確認安全才准許復工。

據指出，這起工安意外發生於今日上午11時許，地點位於青埔地區青昇路附近一處大樓工地，死者則是38歲胡姓工人，上午施工時，疑似踩空從16樓高處摔至3樓風管管道之間，轟然巨響引起現場其他工人注意，消防人員將已奄奄一息胡男從風管間救出時已無呼吸心跳，緊急送醫急救後仍宣告不治。

中壢警方到場勘驗，將報請桃園地檢察官相驗釐清死因；桃園市府勞工局也派員到場勘驗，並要求業者全面停工，業者若須復工必須提出復工計畫，並確認安全無虞才准許復工。此外，勞工局也將依職安法對業者進行裁罰。

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