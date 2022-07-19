矽品彰化廠工安意外！堆高機駕駛人車墜5樓　四肢變形慘死

記者唐詠絮／彰化報導

矽品精密工業公司彰化廠19日下午2點多發生一起工安意外，面對公司大樓廠區使用吊車運送堆高機進行工程，疑似操作不慎，讓一輛載著人的堆高機從5樓高度墜落，48歲駕駛頭部撕裂傷、四肢嚴重變形、胸部塌陷，當場失去呼吸心跳，經醫院搶救之後宣告不治，詳細意外仍有待調查釐清。

▲矽品彰化廠發生工安意外。（圖／民眾提供，以下同）

▲矽品彰化廠發生工安意外。

下午廠區人員對於此事皆閉口不談，公關人員正在進一步了解，據悉，當時堆高機要吊掛五樓進行移置機器作業，吊車在一樓以吊盤吊掛堆高機進入5樓吊掛定位時，張姓駕駛乘坐電梯上到5樓將堆高機開下吊盤，過程中從5樓高空墜落，事故發生後，和美警方鑑識人員已進一步調查。

▲堆高機壓在駕駛身上。（圖／民眾提供）

彰基發言人副院長周志中指出，張姓駕駛3時18分到院時，已沒有生命跡象，經詳細檢查，發現他四肢嚴重變形，胸部榻陷，頭部撕裂傷，馬上急救，但患者無心跳、無呼吸、無脈搏、瞳孔放大，急救至下午3時55分宣布急救無效。

而縣府勞工處表示，工安意外發生已通報職安署，目前廠區發生意外部門已先勒令停工，也已派員到場關切，並慰問死者家屬；有待勞檢單位進行調查釐清後，再行追究發生的原因和權責歸屬。

矽品公司於下午５時30分許，對外回應，有關今(19)外包廠商吊車工安意外說明，於2022年7月19日14點矽品彰化廠外包廠商發生工安意外，矽品第一時間緊急協助送往彰化基督教醫院，經搶救不治，將全力督促外包廠商協助家屬處理後續事宜，同時配合相關單位勘驗，對此意外發生公司深感婉惜與遺憾。