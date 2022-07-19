連靜雯陷「Bruce」愛情攻勢遭詐　警搜索「水房」畫面曝

▲桃園地檢署指揮刑事局偵二隊與桃園警分局破獲一起「假交友、真詐財」投資案，清查被害人中赫見本土劇女王連靜雯。上圖為警方查獲涉案人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年指揮刑事局偵二隊與桃園警分局偵辦「假交友、真詐財」詐騙案，警方專案小組拘捕綽號「花和尚」為首的高姓男子，指揮旗下水房集團車手與人口共計15人行騙，檢警清查被害人資料時赫然發現有本土劇女王稱號的連靜雯在內共有25人，根據其供述去年8月至10月間共匯出3筆款項至指定帳戶內，總數約329萬餘元，桃檢起訴後，本案目前已在桃園地院審理中。

▲桃園地檢警人員查出涉嫌詐騙本土劇女王連靜雯，桃園警方查獲涉案人頭到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園檢方調查，42歲的連靜雯去年在網路上認識一名自稱是「Bruce」的男子，2人互加LINE與IG聊天，相談甚歡下相互以老公老婆互稱，男方見連女上鉤後，以結婚為前提邀連女投資，介紹買期貨、泰達幣等虛擬貨幣，未婚的連靜雯以為找到真愛，分別於去年8月30日上午匯出100萬元、同日下午二度匯款221萬5620元；同年10月29日再匯出7萬6678元，總計匯出329萬餘元到對方指定之人頭帳戶內，但事後「Bruce」卻從此人間蒸發，連靜雯驚覺受騙向警方報案。

桃園地檢署指揮刑事局偵二隊、桃園警分局成立專案小組偵辦，於今年初發動搜索，查獲26歲高姓男子為首的詐騙水房，經清查人頭帳戶匯款資料，才發現知名女藝人連靜雯也是被害者之一。據了解，本案由台北地檢署與桃園地檢署分別偵辦，連靜雯據聞受騙金額高達3000餘萬元，目前桃檢部分已移至桃園地院審理中。

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