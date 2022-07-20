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女移工無師自通成熱門醫師　牙齒矯正萬元搞定...還可順便隆鼻

▲移民署桃園專勤隊接獲檢舉有失聯移工自設醫美工作室，為移工進行整套口腔矯正，本月17日持搜索票當場查獲正在為印尼移工進行口腔醫療行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊接獲檢舉有失聯移工自設醫美工作室，為移工進行整套口腔矯正，本月17日持搜索票當場查獲正在為印尼移工進行口腔醫療行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

移民署桃園市專勤隊今年初接獲檢舉，中壢區某民宅內有印尼籍女性失聯移工透過臉書、抖音等社群媒體大肆宣傳口腔牙齒矯正、牙齒美白、補牙與隆鼻等廣告，強調整套矯正僅1萬元。專勤隊專案小組7月17日持搜索票會同市府衛生局人員突檢，當場發現蘇姓女移工正在為印尼籍移工進行牙齒醫療行為，現場還查扣大批醫療器材等證物，蘇女坦承沒有醫師資格，全案偵訊後將蘇女依違反醫師法移送桃園地檢署偵辦。

▲移民署桃園專勤隊查獲印尼籍失聯女移工竟成立口腔矯正工作室，現場搜索醫療用品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊查獲印尼籍失聯女移工竟成立口腔矯正工作室，現場搜索醫療用品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案人員調查發現，蘇姓印尼籍失聯移工自2019年間即在桃園地區從事非法口腔牙齒矯正、牙齒美白、補牙等醫療行為牟利，在臉書與抖音等社群媒體強調「口腔牙齒矯正整套僅需新台幣1萬元」，開業迄今光是口腔牙齒矯正就已服務數十名移工，為此，移工間吃好逗相報，導致蘇女聲名遠播。

▲移民署桃園專勤隊查獲印尼籍失聯女移工竟成立口腔矯正工作室，現場查出簡陋的醫療器材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊查獲印尼籍失聯女移工竟成立口腔矯正工作室，現場查出簡陋的醫療器材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專勤隊調查發現，蘇女在近2個月將密醫工作室據點自平鎮區轉移至移工人潮眾多之中壢後火車站附近，還增加隆鼻等微整形手術項目吸引更多移工客源，其中低廉價格讓大批印尼籍移工慕名趕來，為分配手術時間，蘇女工作室均採預約制，從簡單的牙齒美白、補牙到需要專業技術之口腔牙齒矯正等手術皆有，甚至還透過臉書直播手術過程，張貼手術前後對比照片等大肆宣傳。

▲移民署桃園專勤隊查獲印尼籍失聯女移工竟成立口腔矯正工作室，蘇女透過臉書等通訊軟體宣傳牙齒矯正。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊查獲印尼籍失聯女移工竟成立口腔矯正工作室，蘇女透過臉書等通訊軟體宣傳牙齒矯正。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署桃園專勤隊蒐證齊全後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並向桃園地院聲請搜索票核准，7月17日會同桃園市衛生局人員前往蘇女工作室突檢搜索，當場查獲蘇女正在為1名印尼籍女性合法移工施作口腔牙齒矯正等醫療行為，現場查扣其犯罪所得，起獲手機1支與大批自印尼進口牙齒矯正、美白、補牙等醫療器材，偵訊後將蘇女依違反醫師法等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲移民署桃園專勤隊查獲印尼籍失聯女移工竟成立口腔矯正工作室，現場查出大批醫療器材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊查獲印尼籍失聯女移工竟成立口腔矯正工作室，現場查出大批醫療器材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署呼籲，在台移工切勿接受無合法醫師資格密醫進行任何醫療行為，避免遇發生醫療糾紛，致使健康受損而求償無門，民眾在任何時間、地點如發現外來人口從事非法活動，可記錄發現時間、處所與案情向各地專勤隊檢舉。

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