【廣編】北台灣最火熱點！夏季限定首發到桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

▲桃園市政府與國泰「置地廣場桃園」共同舉辦「桃園Q 青埔購物趣」活動，為桃市今年暑期第一個刺激景氣復甦的重要亮點。

【廣編特輯】

圖、文／國泰置地廣場提供

今年夏天「置地廣場桃園」為闔家出遊好去處，與桃園市政府攜手華泰名品城、IKEA桃園店、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu和逸飯店・桃園館、桃園捷運舉辦「桃園Q」活動，掃QRcode上傳發票享優惠。

桃市觀光局統計，鄰近高鐵桃園站的青埔是國內旅遊人次最多的新興地區，「置地廣場桃園」已創造數千萬人潮、逾百億元商機。桃園市市長鄭文燦表示：「夏季限定的桃園Q購物活動是振興計畫亮點，國泰帶動桃園的發展，目前在青埔的20多公頃地區已經開發完成，集結購物、休閒、旅遊多項功能，歡迎大家到桃園小旅行。」

活動期間民眾在「置地廣場桃園」消費滿700元，掃QRcode將發票登錄官網，享萬件商圈優惠隨抽隨中；8月再推第二重壓軸抽獎，有機會把電動機車、機票等獎帶回家；桃市資科局加碼振興，桃園市民卡「千萬紅利桃子加倍贈」活動，登入註冊市民卡「紅利桃子」平台，開通就送50點，到特店消費再送50點（一點即一元），參加桃園Ｑ有機會獨享萬元紅利桃子點數。

國泰人壽取得高鐵站前站約3.2萬坪的開發權，預計投入逾260億元資金，創造2萬個就業機會，預計開發樓地板面積可達15萬坪，規劃成商辦、百貨商場、飯店與休閒娛樂的大型開發案，推升桃園青埔為「台版東京丸之內」。

動詳情請上桃園Q活動網站查詢

活動官網：https://a18.taoyuanq.com/index.html

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