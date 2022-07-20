▲張善政秀出41年前康乃爾大學的博士畢業論文，證明自己的論文如假包換，並強調「政治人物誠信的重要」，同時也認為誠信的道理是所有學術都適用。（圖／張善政辦公室提供，下同）



記者崔至雲／台北報導

桃園市長選戰打的火熱，國民黨參選人張善政、民進黨參選人林智堅連日來不斷隔空交火，其中林智堅身陷論文門，被國民黨窮追猛打。張善政今（20）日特別拿出自己1981年在康奈爾的博士論文，並表示拿論文出來，是要強調政治人物的誠信非常重要，誠信的道理所有學術都適用的。

張善政稍早接受網路節目專訪，節目上他特別拿出自己在康奈爾的博士論文給主持人黃暐瀚看。轉訪後他接受媒體訪文時提到，今天上節目，特別給主持人看一下這本博士論文是不是如假包換以及41年歲月的痕跡。當年論文看起來編排有點粗糙，但在當年已經非常不容易。裡面有數學式，有很多圖形，讓大家感覺一下博士論文是如假包換。

媒體追問，在節目上特別拿出論文是不是針對林智堅？張善政回應，拿論文出來主要是強調「政治人物的誠信非常重要」，以自己學土木的來說，在學校教學生，如果沒有好好教，他畢業出來設計的房子，可能就會偷工減料或設計不好，像2016年台南維冠大樓倒塌，其實是設計跟施工的問題。

張善政說，在學校裡面教學生一定要按部就班，要知道說不要抄捷徑，不要做一些不應該做的事，在道德上面要有這個誠信，教出來的學生出去外面設計出來的房子，才比較放心。

張善政說，工程是這個樣子，醫學也是這樣，大家知道看醫生要看好醫生，所以誠信的道理應該是所有學術都適用的。

