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參訪異域故事館深入藍營票倉　林智堅：未來建設地方不分藍綠

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪異域故事館，聽取創辦人王根深導覽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪異域故事館，聽取創辦人王根深導覽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅今（19）日參訪位於中壢區龍岡的異域故事館，外界解讀林深入藍營大票倉，林智堅受訪時表示，過去在新竹市長任內，施政不分黨派曾挽救新竹著名眷村「將軍村」免於被拆除命運，未來將爭取眷村居民支持，建設絕對不分藍綠，心中只有市民。

位於中壢區龍岡的異域故事館，紀錄著滇緬異域孤軍歷史，林智堅今天安排參訪行程，過程中換上了象徵異域傳統服飾的黑山銀花傳統服裝，由異域故事館創辦人根深集團董事長王根深帶領導覽，見證早年異域子孫如何在異鄉打拚，來台後建立屬於自己的文化特色。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅參訪異域故事館，親手製作青木瓜絲等異域美食料理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅參訪異域故事館，親手製作青木瓜絲等異域美食料理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅指出，王根深董事長來台灣後對國家的認同、使命感，以自己的力量，希望能將過去滇緬孤軍奮鬥的故事留下，希望後世子孫記住這段歷史，不要被遺忘。異域的故事館裡面可以看到王董事長的用心，可讓更多人了解滇緬異域的歷史，深深感覺感佩。

林智堅還說，桃園是具有生命力且係多元文化族群融合的城市，昨天到桃園後火車站與新住民朋友交流、會談與請益，曾談及新住民政策。今天到龍岡地區的忠貞新村，這裡有濃厚滇緬文化與眷村文化，非常具有特色，龍岡美食「米干」遠近馳名，過去在鄭文燦市長帶領下，市府每年舉辦「龍岡米干節」，發揚在地文化特色，都能帶動地方發展。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅參訪異域故事館，展示異域美食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅參訪異域故事館，展示異域美食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅強調，忠貞新村、異域故事館與整個「龍岡金三角商圈」能有現在發展，都有賴鄭文燦市長施政沒有黨派立場，對保存地方特色文化不遺餘力。自己在新竹市長任內，同樣地施政不分黨派，挽救新竹有名眷村「將軍村」免於被拆除命運，更主動向中央爭取經費，將廢棄眷村改造成發揚眷村文化基地，獲得不少眷村的居民支持，身為地方首長，未來建設絕對不分藍綠，心中只有市民。

有媒體詢問，桃園市長競選團隊的競選主委人選，林智堅透露，總部主任委員當然會由最熟悉桃園，能得到桃園鄉親最大支持的鄭文燦市長擔任，目前整體競選總部的組織架構都在進行相關規劃，完成後會盡快公布。

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