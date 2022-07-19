快訊／林智堅、鄭文燦逐桌敬酒被抓包　衛生局要罰3千

▲林智堅、鄭文燦逐桌敬酒被抓包。（圖／翻攝凌濤臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

桃園市議員參選人凌濤19日在臉書貼出一張桃園市長鄭文燦、市長參選人林智堅餐敘、逐桌敬酒照片，並批評，市政府不只違反行政中立輔選，林智堅、吳宏國「逐桌敬酒」違反防疫規定，應立即開罰，對此，市府衛生局表示，該餐敘辦在自宅，並未違反規定，但採嚴格標準，仍將對3人各開罰3000元。

凌濤在臉書發文質疑，依據桃園市政府新聞處發出的新聞稿，衛生局長王文彥近期分別在6/30、7/15，及昨天（7/18）屢屢提醒，「逐桌敬酒」是傳播Omicron高風險行為，「市政府不只違反行政中立輔選，林智堅、吳宏國逐桌敬酒違反防疫規定，應立即開罰！」

凌濤表示，宴席間目前依照規定仍不得逐桌敬酒敬茶，若是違反，將依法裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。照片看起來人數至少有15位，依照照片裡餐桌的大小，至少有兩桌以上，「衛生局長王文彥應立即開罰林智堅、吳宏國逐桌敬酒的行為！」

對此，桃園衛生局回應，現行指揮中心公告防疫政策，並未明訂自宅的相關規定，且宴席不得逐桌敬酒敬茶，目的在避免接觸不特定人以降低傳播風險，而昨日餐會上並沒有不特定人士，但為採取嚴格防疫標準，後續還是會蒐集相關事證依違反傳染病防治法開罰。