郝龍斌分析桃園市長選舉牽動2024　「藍綠都有輸不起壓力」

▲郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022九合一選舉倒數約4個月，藍綠市長參選人已勤跑行程拉抬選情。對於桃園市長之戰由國民黨張善政對上民進黨林智堅，前台北市長郝龍斌認為，這不只是勝負問題，也是國民黨主席朱立倫跟民進黨主席蔡英文的主席保衛戰，及桃園市長鄭文燦、副總統賴清德2024接班競逐大位的戰爭。

郝龍斌19日在個人網路節目《有話郝說》評論桃園、新北市長選情。針對林智堅碩論門是否影響桃園選情？郝龍斌認為，寫論文會作弊，做事就會舞弊，做政治人物就會政治詐欺。

針對傳出台大倫理審查委員難產，郝龍斌建議由陳建仁來擔任，「對陳建仁個人的學術良心我是有信心的，並呼籲台大九位校長候選人展現對於台大校譽跟學術良心、學術倫理的捍衛。」

至於近來鄭文燦帶著林智堅積極走訪樁腳，郝龍斌強調，整合很重要，「桃園不只是張善政與林智堅的勝負問題，也是蔡英文跟朱立倫主席的保衛戰，及鄭文燦、賴清德2024接班競逐大位的戰爭，所以藍綠都有輸不起的壓力。」

新北選情方面，各家媒體民調，新北市長侯友宜都遙遙領先，郝龍斌從施政能力分析，林佳龍是因為當初台中市政做不好，所以不敢回台中選；郝也說，林最驕傲的柳川整治、高架修建都是前台中市長胡志強的政績，但林佳龍一上任竟然把胡任內的BRT拆了。

郝龍斌說，林佳龍參選是民進黨派系分贓、派系角力的結果，更是為了正國會派系的利益而參選。