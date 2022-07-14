聊出慾火！他撲倒前女友被喊卡挨告　獲2次不起訴處分理由曝

▲張姓男子因故和女友分手後，2人一時天雷勾動地火，準備和女友發生關係，不料最後卻被女方拒絕，張男也因此挨告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者劉昌松、林冠吟／台北報導

一名張姓男子因故和女友分手後，張男前往女友住處和女友溝通感情問題，儘管2人已經分手，不過2人一時天雷勾動地火，正當他準備和女友發生關係時，卻在最後關頭被女方拒絕，張男也因此吃上官司。不過女友提告後，卻又向警方表示，「非常不希望提告」，但收到不起訴處分書後卻提再議。高檢署發回偵查後，檢察官仍認為張男罪證不足，再對張男做出不起訴處分。

據了解，張姓男子和女友交往後，2人因故分手，不過2人分手後，女友卻傳訊息向張男表示，「就算不是情侶，你還是會跟我做愛嗎？」，張男則回「還是會」。

事後，張男因故前往女友住處要和她討論2人的感情問題，2人一時性起，張男準備要和女友發生關係，未料女友卻在最後關頭明確拒絕張男，並怒對他提告強制性交未遂。

不過，女友向警方報案時卻表示「非常不希望提告」，卻又在收到張男的不起訴處分時變卦提再議。

高檢署發回偵查後，檢察官查出，女友在遭到張男「強制性交未遂」後，卻向張男傳訊約打線上遊戲，與一般被害者的反應不同，再次認為並無證據證明張男當時對女友強制性交未遂，對張男再次做出不起訴處分。