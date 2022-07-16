廚房半夜肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」：憑哪點搶走我老公

▲直擊老公與會計上演肉搏戰，正宮崩潰了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「憑哪一點可以搶走老公？」一名人妻哭訴，老公婚後都是凌晨3點才返家，某天半夜，原PO好奇去店裡查看狀況，竟親眼撞見老公與會計激情擺動，「看到他們閉店後在後廚大戰」，而原PO一時慌張落跑，忘了拍下影片存證。事後原PO向老公攤牌，結果老公扯回「一句話」，讓她更崩潰了。

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》透露，老公婚前就創業開火鍋店與燒烤店，營業時間到12點，轉眼兩人結婚3年多，老公幾乎都弄到半夜3至4點回家，原因是他下班肚子餓想吃消夜，才會這麼晚到家，但真相根本綠炸。

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原PO崩潰直呼，某次閉店後，她好奇到店裡查看，親眼直擊老公跟會計在後廚房大戰，「一個微肉的小妖精...就這樣搶走老公。」

「當下真的是嚇到加上很傷心，所以沒拍照跟錄影存證！」原PO只好逼問老公，結果老公死不承認，甚至反酸原PO，「是妳做夢去夢到的」，讓原PO脆弱的心靈再次崩塌。

原PO哭訴，自己婚後沒有工作，就整日待在家看劇，偶爾逛逛街、上餐館吃飯，「我不懂！我身材算是保持不到很完美，164公分、75公斤，但憑什麼（老公）跟比我醜的女生做那種事情？到底是憑哪一點可以搶走老公？」

文章曝光後，底下網友卻搖頭直呼，「妳是45按成75嗎？不然人家微肉而已，是真的大勝啊」、「因為人家有工作，而不是像妳只會在家耍廢」、「外食跟家常菜口味不一樣，外食比較有吸引力」、「五花肉吃膩了，換吃三層肉阿」、「說認真的妳要去減肥，然後好好愛自己」、「我168/55，自己都覺得胖了，還天天健身運動練身材」。

▼網友也忍不住開酸原PO。（圖／翻攝靠北老公2.0）

