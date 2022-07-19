請全家吃飯噴1萬！弟媳嬌喊「謝謝哥嫂」　超綠茶1動作網全看怒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫StockSnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻氣憤表示，日前請全家族人出遊，不僅玩樂費用全買單，晚餐還噴了1萬多元；離開前，弟媳突然上前道謝，還很自然地做出踰矩的動作，好在先生迅速閃避，但她仍錯愕不已，「真的把我當成塑膠！」

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」提到，弟弟妹妹們都在先生的公司任職，公婆的所有開銷也由先生負責，「總之，食衣住行育樂只要是在我們眼皮子底下，我們夫妻就會付錢。」

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前幾天，全家人一同出遊，而當天的所有花費都由原po買單，就在她付完1萬多的晚餐錢後，弟媳突然走過來，嘴上說著「謝謝大哥大嫂」，但卻直接越過她，不僅雙眼盯著先生，甚至摸了一下他的手，試圖想牽起。

雖然當下老公反應夠快，後退一步無聲拒絕了，但她還是氣到不行，「這個動作真的很噁心，還在我的眼皮子底下，把我當成塑膠？以前我們還沒結婚也就算了，他現在都有老婆了，這是在搞什麼鬼？她老公都不會覺得頭綠綠的嗎？雖然我老公是老闆沒錯，對他們全家人很大方沒錯，但妳也不用自己貼上來吧？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們也看了傻眼，紛紛回應「妳老公沒問題，可以跟婆婆說，讓婆婆去唸小嬸」、「下次再越界，直接轟回，管她難看不難看」、「這次就姑且饒了這個綠茶，下次如果再來一次，我會當眾把綠茶行為大聲說出來，既然她不要臉，我何必顧她的臉面」、「直接懟她：吃個飯而已，不用感激到牽手道謝啦，不然我的手給妳牽」、「假鬼假怪的綠茶」。

值得一提的是，另一名人夫在老婆受委屈後，也展現神隊友的作為，本站報導《婆婆「狂拿她東西」送大小姑！媳神招反制 尪更猛：少1樣賠3倍》寫道，人妻的私人物品經常被婆婆拿走，送給大姑小姑，讓她氣得跑回娘家，後來丈夫為了安撫她，霸氣開條件，只要她少一樣東西，就賠給她3倍。

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