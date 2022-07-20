舊鐵路廊帶華麗轉型　屏縣府投注15億打造東港新都心

▲屏縣府投注逾15億打造東港新都心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港大變身！屏東縣政府近年在東港鎮「機九」機關用地，規劃東港社會福利綜合館、東港地區縣屬機關聯合辦公大樓、王船文化館、東港轉運站及停車場等重大工程，爭取逾15億元經費投入興建，結合交通轉運、地方社會福利功能、並融入當地重要的迎王文化，未來將成為東港新都心。

東港「機九」機關用地位在船頭路，原為供臺灣鐵路管理局東港車站使用，因鐵路東港支線廢道，荒廢許久，於2003年7月東港都市計畫通盤檢討時提出變更方案，兩年後擬定細部計畫，後於2009年時為符合東港都市發展現況及投入重大公共建設的需要，再次辦理都市計畫調整變更為目前土地使用分區配置，重新活化機九的閒置土地。

現在走進船頭路「機九」用地，各項工程正陸續動工興建中，可以感受東港的嶄新氣象，20日縣府秘書長邱黃肇崇率城鄉處、文化處、社會處、工務處、地政處、交通旅遊處等單位，共同說明縣府在東港的建設。

邱黃肇崇指出，東港是台灣重要的漁業重鎮，尤其縣府辦理黑鮪魚文化觀光季20多年來，更帶動當地產業、經濟發展，加上地處屏東樞紐位置，潘孟安縣長上任以來一直積極爭取建設東港，雖然這些工程完工啟用之時，潘縣長已經卸任，但為地方未來發展留下良好基礎。

「機九」總面積約計4.20公頃，為了形塑以「人」為主體的活動空間及優質景觀綠廊帶，城鄉發展處於區內各基地之間，特別指定留設人行綠帶退縮空間，並委由建築師設計中軸綠廊帶，規劃流動綠地及節點廣場等概念，結合四季植被、街道家俱及舖面設計，讓舊鐵路廊帶華麗轉型，打造成為兼具行政、交通、社福、文化及休閒的東港新都心。