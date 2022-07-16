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屏東內戰！東港華僑市場餐廳拚了　700元「生魚片＋干貝甜蝦」下殺288

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／屏東報導

暑假開始不少人會選擇衝往墾丁後壁湖吃海產，不過現在屏東東港華僑市場內一家攤位餐廳看不下去，推出288元的生魚片套餐，總共有15塊生魚片、2顆大干貝跟3隻蝦，就是要跟後壁湖展開海鮮大戰，民眾看到這個價格，簡直就是樂歪了！就在記者採訪當下，聽到這個價格，立馬就點上一套，直呼划算。

屏東除了墾丁後壁湖有新鮮海產可以吃之外，東港鎮的華僑市場的新鮮海產也是不少老饕的最愛，不過現在兩地似乎掀起了海產大戰，魚市場內的一家攤位餐廳的一名陳老闆表示，自己覺得吃海鮮不用跑到後壁湖，所以率先推出了288元的生魚片套餐，這份套餐當中有黃鰭鮪魚、挪威進口的現撈鮭魚、旗魚，數一數總共有15片，另外還有3隻的大甜蝦，兩顆大干貝。

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲288元的套餐裡頭有15片生魚片，2顆干貝以及3隻大甜蝦 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲50元的味增湯裡頭有一整顆鮑魚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這對情侶聽到記者在採訪288元的生魚片套餐，立馬就來了一客 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳老闆說光是這樣的份量，原價就要600塊，不過現在為了要跟後壁湖200塊40片生魚片來相比，他直接就降價288元，他強調：「疫情關係促進消費，其實看很多人去後壁湖吃，覺得我們東港的海鮮也很新鮮，可以來我們這邊嚐鮮看看，而且去小琉球也很方便，可以順道過來吃看看，這邊也有一些日式料理也不錯」，記者問是要跟後壁湖拼一下就對了？陳老闆笑著回答說：「東港的海鮮也很新鮮，不一定要跑到後壁湖，而且光油錢就可以省滿多錢」。

其實這家位在東港魚市場內的攤位餐廳還有一項特色餐點，就是50塊錢的味增湯，裡頭藏有一整顆的鮑魚，大小約莫3指寬，一口吃下真的讓人很滿足。而記者也詢問來消費的客人，他表示是初次來到這家店吃，覺得很新鮮，而且他一聽到288元的生魚片套餐，也不管自己剛剛吃了多少，立馬就點了一份，因為他直呼太便宜了，平常可能就要超過六百多塊，現在連二分之一的價格都不到，所以就算肚子裡頭已經沒有空間，也要吃到爽。

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這道菜色也是這家店的招牌特色 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東港華僑魚市場攤位餐廳推出288元的生魚片餐，要跟後壁湖搶客了 。（圖／記者吳奕靖攝）

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