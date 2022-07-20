「一中政策已經沒用了」　美國前國防部長：台灣男女都該當兵一年

▲總統蔡英文22日上午接見大西洋理事會訪問團。（圖／總統府提供）

政治中心／台北報導

美國國防部前部長艾斯培（Mark Esper）率領「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團來台，19日於外交部舉行記者會時，艾斯培表示，以他個人的觀點，「一中政策」已經沒有用，應該要遠離戰略模糊，美國應該要重新對台有不一樣的討論。另外，針對台灣國防政策，他提出4項建議，認為應該要增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役兵役應延長1年以上，並加強後備軍人動員能力。

艾斯培說明，以他個人觀點，「一中政策」已經沒有用，應該要遠離戰略模糊，美國應該要重新有不一樣的討論，包括向國人重新宣導教育，告訴他們台灣的政策決定，這些政策包括提升國防預算、發展不對稱戰力、延長徵兵制跟兵役，並增強後備戰力及動員能力，要讓美國領袖與政治人物在華府看到台灣人捍衛自己的民主，全球民主陣營也會支持台灣。

對於台灣國防預算，艾斯培認為，應增至和美國一樣，占每年GDP（國內生產毛額）3.2%或以上，具體數字應視台灣國防具體策略和武器系統而定；而與台灣處境相似的國家以色列，則是占GDP5％，整備國防雖昂貴，但若被打或打輸，代價更高。

針對艾斯培的建議，我國防部回應，重大兵役政策形成，宜審慎周延，目前正持續蒐整各界意見研議。至於提升軍費部分，國防部暫無評論。

此外，有關烏俄戰爭讓台灣與中國議題，備受歐洲關注。本次訪團成員、義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）表示，如同日本前首相安倍晉三所說「台灣有事就是日本有事」，事實上「台灣有事就是全球有事」，就像北韓核武或是烏克蘭出事，都會牽動世界安全。史德方尼尼說，如果亞洲不安全，歐洲亦無法和平，東亞和台海的和平穩定對歐洲來說非常重要。