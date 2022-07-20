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義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）近日訪台，針對台灣國防政策，他提出4點建議，其中「義務役應延長1年以上」引起輿論炸鍋；然而，網上風向一面倒，大多人笑虧，「報告美國爸爸，這樣選舉沒票！」

艾斯培（Mark Esper）18日率領「大西洋理事會」訪問團來台，在19日的記者會上，對台國防政策提出4項建議，包括應增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役應延長1年以上，並加強後備軍人動員能力。

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艾斯培也提到，台灣男生女生都應該當兵，「如果中國發動戰爭侵略台灣，攻擊對象是台灣所有人，不分男女老幼，台灣男女老幼全部都必須要站起來，捍衛自己的性命。」

這番話引爆熱烈回響，就有網友在PTT發起討論，直言「我是沒意見啦，但之前那些當4個月的，是不是要補齊1年？不然以後又回歸1年，後面去當1年的年輕都白癡就對了？況且以前我們是當2年耶，還好役期中碰到兩次減役期，當兵是很苦的，想到就幹，但還是希望大家都去當一下比較公平。」

▲▼美國大西洋理事會訪問團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國大西洋理事會訪問團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，鄉民紛紛回應，「同意服役1年，女生也要服役（護理、軍事）」、「義務役到底能幹嘛，只是充數用的民兵，我們又不能人海戰術，精兵還比較有效率」、「從烏俄戰喊到現在，我只看到國防部在那邊打太極」、「延長啊~男女皆兵」、「要一堆民兵不知道要幹嘛？那些自願役訓練精實一點，精兵多一點，要我們當兵根本擾民」、「以前當兩年兵，學得是戰術還有火炮操作」。

不論是義務役延長疫期，還是女生要當兵的議題，大多網友認為，這時機不可能實行，「不可能延長啦，保家衛國有選舉重要嗎」、「不會啦，只敢延教召」、「政府不敢啦～年底要選票」、「選舉前不可能延長，除非要拿石頭砸自己的腳」。

另外，總統府發言人張惇涵則表示，總統府沒有評論，但感謝艾斯培對於台灣長年的支持，及對台灣國防的關心和重視。

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