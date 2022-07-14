連打3張美女牌！陳時中組建競選團隊　核心戰將背景曝

▲林楚茵將擔任陳時中團隊發言人。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，近日陸續公布由立委吳思瑤擔任總幹事、前「小英女孩」召集人林聿禪擔任新聞聯絡人，今（14日）宣布由民進黨不分區立委林楚茵、莊瑞雄出任發言人，被戲稱「連打3張美女牌」。據悉，陳時中競選團隊仍在積極組建，下週除將安排與市議員參選人拍照合影，各領域後援會也在籌劃當中。

吳思瑤今天表示，陳時中的競選團隊逐步在組建當中，林楚茵、莊瑞雄出任發言人是「強強聯手」，兩人都既溫柔又強悍、既優質又專業，除了過去與陳時中培養非常好的默契和互信，對台北市的政治生態也都相對熟悉。

回顧2018年台北市長選舉，當時吳思瑤擔任民進黨候選人姚文智的首席發言人，在姚文智發生「抱貓事件」時，她也擔任救火隊一員，緩頰其實「另有隱情」。據透露，吳思瑤過去從台北市議員轉戰立委時，打敗國民黨強將丁守中，當時陳時中跳出來整合醫界，成為勝出的關鍵原因之一。

據指出，陳時中近兩天分別致電給林楚茵、莊瑞雄兩人，邀請其擔任團隊發言人角色，兩人都爽快地一口答應。林楚茵為主播出身，其夫為台北市議員梁文傑，近年在各個輔選、催票場合都看得到她的身影，是超強「催票機」；而莊瑞雄曾任兩屆台北市議員，並擔任過台北市黨部主委，對台北市政治環境相當熟悉。

此外， 陳時中競選團隊近日逐一浮出檯面，由2012年曾擔任蔡英文助選團「小英女孩」召集人的林聿禪擔任新聞聯絡人，她曾任謝長廷辦公室新聞連絡人、綠色和平電台「台灣新女聲」主持人等職務，2014年台北市長選戰期間，曾在柯文哲團隊擔任幕僚，成功打贏當年選戰。

▲吳思瑤與愛犬ZAZA。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

▲林楚茵將擔任陳時中團隊發言人。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

▲陳時中團隊新聞聯絡人由曾任「小英女孩」的林聿禪出任。（圖／林聿禪）