他捷運站撿皮夾「當自己的」　狂刷悠遊卡爽搭捷運...這下芭比Q了

記者邱中岳／台北報導

北市一名郭姓男子日前搭捷運在大安站下車出站時，皮夾不小心掉落，後來被路過的詹姓民眾撿拾，但詹非但沒有交給警方男子，竟然還將皮夾拿走，持裡面的悠遊卡進站搭乘捷運，警方接獲報案後調閱監視器鎖定身份，發現詹再度用被害人悠遊卡搭捷運，當場將他逮捕。

▲男子拾獲皮夾，竟然沒有交給警方或歸還被害人，還用悠遊卡爽搭捷運。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，28歲的郭姓男子，在日前搭乘捷運，在大安站離站準備上班途中，不慎將皮夾掉落在捷運進出月台的閘門外，被路過的41歲的詹姓男子拾獲，但是詹卻沒有將皮夾交給警方處理，反而將皮夾佔為己有，並利用郭的悠遊卡爽搭捷運。

事後郭姓男子發現皮夾不見，再度返回捷運站找尋，但是卻沒有找到，只能求助警方幫忙，警方調閱監視器後發現，郭姓男子皮夾掉落後，馬上被詹姓男子撿走，並且利用郭的悠遊卡搭乘捷運離去。

警方循線追查時，在當天晚上發現詹姓男子又穿著同樣服裝現身捷運大安站，立刻上前詢問，雖然詹嫌否認侵占郭男皮夾，但他以郭的悠遊卡進站是罪證明確，但堅不透露「皮夾去向」，捷運警方調查依侵占罪嫌送大安分局續辦。

捷運警察隊統計2022年1月至6月捷運系統內發生之侵占案件總計41件，約占捷運系統內刑案比例26%，拾得人常因不熟悉法律，一時貪心起意將拾得物品據為己有，而遭警方移送法辦，恐將面臨刑法第337條侵占遺失物罪，可能處以5百元以下罰鍰。

捷運警察隊呼籲搭乘捷運的旅客在離開月台、車廂、廁所時，再一次檢查隨身物品，尤其是在車廂休息、聊天、玩手機的旅客，容易因為分心而忘記帶走自身財物。