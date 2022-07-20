陳時中重返萬華「火速架走抗議民眾」　她看傻：還是離人民很遠

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中今（20日）前往萬華龍山寺參拜祈福。針對去年新冠疫情大爆發的「萬華破口」爭議，陳時中也對於過去在立院的不當言詞致歉。對此，前主播、民眾黨台北市議員參選人吳怡萱認為，陳時中當了兩年多的指揮官，卻在卸任後才終於理解到萬華的無奈，直批陳時中「還是離人民很遠」。

吳怡萱今天在臉書上以「撫平怨氣？傾聽民意？抗議陳時中者竟被架走」為題發文指出，陳時中到龍山寺參拜，被媒體解讀是要先來萬華「撫平怨氣」，陳時中在媒體面前輕描淡寫的道歉，然而看看今天民進黨大陣仗找來支持者，包圍陳時中沿途喊凍蒜，讓他沿路感受到溫暖，然而受訪過程中遇到抗議民眾，卻馬上、火速被架走，「陳時中並沒有真正面對地方不滿的聲音。」

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▲陳時中參拜龍山寺，遇到當地民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

「要道歉應該要直接面對人民，而不是在溫暖的假象中，輕描淡寫的帶過！」吳怡萱認為，他當了兩年多的防疫指揮官，在卸任後才終於理解到萬華的無奈，用台北市長參選人身份來參拜祈福，並且為「用詞不當」道歉，但是用今天這樣的方式，我們仍感受不到誠意，只覺得陳時中還是離人民很遠。

吳怡萱表示，龍山寺堪稱是民主聖地，當時的民主運動在龍山寺集結，真真實實地在此留下激昂的汗水，今天陳時中將龍山寺作為萬華出發的起點，卻隔絕不滿的聲音，兩相對比，實在讓人感嘆。呼籲陳時中走出同溫層，直球對決，多接觸不同聲音。