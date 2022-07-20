挹注14億經費打擊詐欺犯罪　蘇貞昌：詐騙集團太可惡！

記者張君豪／台北報導

行政院長蘇貞昌20日上午率行政院秘書長李孟諺、行政院政委羅秉成、內政部長徐國勇、NCC通訊傳播委員會陳耀祥、金管會主委黃天牧、法務部常務次長林錦春、高檢署檢察長張斗輝等人，在警政署長黃明昭陪同下，赴刑事局視察「全國同步打擊詐欺犯罪專案行動」。

▲行政院長蘇貞昌率領內閣官員赴刑事局，視察全台檢警打詐成果。（圖／記者張君豪攝，下同）

警方統計，目前專案期間總計查獲詐欺集團408團、犯嫌1958人，其中具黑幫身分者179人，羈押犯嫌144人，查扣現金新臺幣5860萬餘元、不動產2處、車輛22輛及金融帳戶等資產，總計扣案不法金額高達1億297萬餘元。

對於如何看前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）建議，台灣應延長義務役期，讓年輕台灣男、女在軍隊中服役至少1年，蘇貞昌接受媒體聯訪時回應，總統蔡英文任內持續加強國防和區域國家合作，軍事人員整備和訓練也不斷檢討精進。

他指出，蔡總統蔡上任以來，一直加強國防並和區域國家合作，偕相同價值的夥伴、國家一起努力，維護國家主權及區域和平、世界和平，針對國內軍事人員的整備和訓練，都會不斷檢討精進。

針對全國警方打詐成果，蘇貞昌指出，詐騙集團氾濫，下從不識字的老人家、上到大學教授、電影明星、政府官員都有遭詐騙紀錄，實在太可惡，為展現政府打擊詐騙、守護治安決心，行政院跨部會團隊歷經1年7個多月，頒定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，日前更結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦檢警機關成立「打詐國家隊」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，行政院將挹注14億經費投入打擊詐欺犯罪，建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標。

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