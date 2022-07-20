華麗轉身片！金門2機車路口對撞　男大生翻轉一圈秒站起

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門19日21時40分許發生一起2機車碰撞事故！欲左轉的袁姓男大生與直行而來的謝姓男大生在路口發生對撞，謝男來不及煞車而擦撞袁男機車車頭，謝男噴飛2圈後摔落路肩，安全帽也滾到一旁，而袁男碰撞當下迅速反應跳開機車、在空中轉身1圈後跌坐地面，但馬上動作流暢地站起身，袁男向警方表示沒受傷，謝男則四肢擦傷意識清楚，2人經酒測也初步排除酒駕。

▲金門大學2名男大生在路口騎機車不慎對撞，機車損毀，所幸2人皆無大礙。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金門縣金寧鄉環島北路一段與林湖路口，昨晚發生一起驚險對撞事故，監視器畫面中袁姓男子騎著普重機車沿環島北路一段左轉往林湖路方向，對向騎機車謝姓男子沿環島北路一段直行而來，2車行經T字路口時發生碰撞，2人相撞後機車彈飛，謝男安全帽噴飛躺在路肩，而袁男則是靈活跳開後立刻旋轉起身，看起來並無大礙。當時雙方號誌皆為綠燈，疑似未注意車前狀況而發生事故。

警方到達現場後，袁男經現場觀察無明顯外傷，謝男受有四肢擦傷、背部受傷等傷勢，但意識清楚由救護車送醫檢查，2人皆為金門大學學生。雙方車頭及左側車身皆有損壞，2人經警方實施酒測後，初步排除酒駕情形，至於肇事原因由金城分局釐清中。