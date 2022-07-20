中共航母「山東號」現蹤金門外海　軍事迷曝疑被美空軍鎖定目標

▲中國共軍航空母艦「山東號」被記錄到19日現蹤金門外海。（圖／臉書粉專「台灣西南空域」提供）

記者蘇晏男／台北報導

中國解放軍航空母艦「山東號」（弦號17么拐）昨被軍事迷粉專紀錄到現蹤金門外海，且疑似被美空軍鎖定目標。另外，該粉專也指今（20日）共機運-8反潛機進入我西南航空識別區（ADIZ），一度貼著領海線距領海線20哩，且距離恆春最近距離40浬，於上午7時39分被我空軍廣播驅離。

軍事迷粉專「台灣西南空域」20日表示，山東號19日現身台海中線以西，沿中國沿海南下通過金門外海，隨後跟著一艘疑似補給艦。該粉專說，「19日上午在西南空域盤旋的美國空軍RC-135的目標應該就是她了」。

「台灣西南空域」也指出，今共機運-8反潛機（編號7A431C）進入我ADIZ，我空軍在空監控，並於上午7時39分廣播驅離。該粉專說，該運-8反潛機航跡一度貼著領海線距領海線20哩，距離恆春最近距離40浬。

根據「台灣西南空域」記錄，共機7月累計進入我空域12天，被廣播驅離次數共42次；而共機2022年累計進入我空域141天，被廣播驅離次數達507次。

國防部公開資訊則為，共機2022年累計進入我空域129天，593架次；7月已公布39架次。