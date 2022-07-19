騎車上駕訓　高雄區監理所與台東縣府聯袂推廣

▲高雄區監理所與台東縣府聯袂推廣騎車上駕訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了讓鄉親瞭解安全駕駛的重要性，19日高雄區監理所聯合台東縣政府在東陞駕訓班舉辦「騎車上駕訓 安全不靠運」交通安全推廣活動。由青春洋溢的台東MV舞蹈團隊勁舞揭開序幕。

高雄區監理所所長李瑞銘致詞時表示，「騎車上駕訓 安全不靠運」不僅是個口號，主要讓民眾了解經過完整的訓練課程，使駕駛人從基礎訓練開始，就能充分學習機車騎乘技巧並培養正確的防禦駕駛觀念與駕駛道德，以期確保用路安全。

「除了交通部提供的補助1,300元，台東縣政府再加碼補助1,000元嘉惠台東地區的鄉親！」台東縣政府副縣長王志輝表示，台東地區事故率最高的就是年輕族群，為鼓勵民眾踴躍參加駕訓班訓練，當場加碼抽獎台東限定熱氣球自由飛2名，希望鄉親能夠透過正規教學，降低違規肇事比率。

一舉拿下「機車直線平衡王」趣味競賽第1名的呂同學開心的說：「知道有辦這個活動，在家練習了許久，今天雖然緊張但是有發揮最佳狀態，以31秒破上屆紀錄！」；另1個參賽者陳女士雖然沒有獲得前3名，但表示可以一起響應交通安全推廣活動非常開心，兒子正值暑假期間，已經幫兒子洽詢報名上機車駕訓。活動最後在加碼抽獎熱鬧歡樂的氣氛下達到最高潮。