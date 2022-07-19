放過拾荒翁「沒開單被控貪汙」　心軟警調任後只上7天班現況曝

▲台中市一名員警因為心軟沒開單遭圖利罪起訴，最終獲判無罪，目前調任第五分局。（圖／記者許權毅拍攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名洪姓員警108年在清水分局任職期間，攔查一名騎乘沒掛牌機車的無照老翁，後來因為將罰單「劃掉重開」給下位民眾而讓整件事情曝光。警方表示，洪員在一審獲判無罪後調任第五分局，後來只上了7天班便請了育嬰假至今，這次二審維持無罪全案定讞，洪員仍在休假期間，低調拒絕受訪，暫無法得知回應。

回顧整起案件，當時洪員攔查該名無照無掛牌老翁，準備開單時顧及老翁不斷求情，決定陪同回老翁住所查證，經向鄰居確認機車為報廢，老翁自行拿來騎乘，並且觀察其家中確實經濟狀況不好，認為開單會影響老翁家計，洪員主張，基於同理心加上自認有裁量權，未將罰單交給老翁便離開。

▲洪員同情拾荒翁沒有開罰單，卻讓自己吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照，非本案老翁）



然而，洪員將原本寫好的舉發單資料（姓名部分）用橫線劃掉，改對另一名闖紅燈的林姓男子開單；而林男發現罰單上有重複填寫的痕跡，於是向台中市交通事件裁決處申訴。事情曝光之後，洪員被檢方依照《貪汙治罪條例》第6條第1項第4款之圖利罪起訴。

台中地院一審判洪員無罪，但檢方認為老翁無照駕駛，員警並沒有裁量勸導空間，提起上訴。台中高分院二審上個月中旬裁定駁回上訴，維持無罪判決，檢方不上訴，全案定讞。

台中警方表示，洪員一審獲判無罪後復職，也拿到停職期間的薪水。另已從清水分局調任至第五分局，不過洪員僅上了7天班，便依規定申請育嬰假至今，洪員也低調不願意受訪，記者暫無法得知洪員回應。