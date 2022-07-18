要吃！麥當勞「香蕉巧克力雙餡派」回歸　呆萌伊布躍上包裝太可愛

▲麥當勞香蕉巧克力雙餡派回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！去年敲碗成功、國外限定吃的「麥當勞雙餡派」終於回來了，這次同樣選用香蕉結合巧克力打造成「香蕉巧克力雙餡派」，再搭配巧克力酥脆派皮，每一口都濃郁好吃，更驚喜找來超療癒「伊布」躍上外包裝，呆萌模樣可愛爆表，7月20日起至8月16日限時開吃或售完為止。

台灣麥當勞去年首度開賣在國外引爆熱潮的「雙餡派」，並以香蕉、巧克力作為雙餡主角重磅推出「香蕉巧克力雙餡派」，苦甜巧克力結合滑順香蕉口感，意外合拍的滋味可是深受不少甜點控喜愛，而這款雙餡派今年也確定重磅回歸，7月20日起至8月16日於全門市限時登場或售完為止，更特意換上超可愛伊布包裝，拿到手肯定要先拍一波。

▲漢堡王最新零酒精牛肉堡開吃。

另，漢堡王近日則找來海尼根跨界合作，首度推出「可以吃的零酒精啤酒」，其中，「海尼根零酒精牛肉堡」是把純麥釀造的海尼根0.0酒精變身成罪惡燒烤醬後淋在火烤牛肉排上，打造帶有啤酒香的微醺錯覺，還放了生菜、洋蔥、番茄等新鮮食材搭配，醬汁香氣十足，加碼還推出沾了啤酒燒烤醬的「海尼根零酒精醬燒薯薯」，即日起至8月29日於全門市限時開吃，提醒美光、台積等門市無販售。

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