寶可夢現身麥當勞！超Q「皮卡丘置物盒」來了　開賣時間、售價先看

▲超療癒「皮卡丘置物盒」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

寶可夢鐵粉要收！繼美樂蒂、小小兵後，人氣速食品牌「麥當勞」這次強勢聯手寶可夢推出超Q「皮卡丘置物盒」了，可愛的皮卡丘以坐姿方式現身，除了頭頂有設計提把可以帶著走之外，背後還有收納空間，大大提升實用性，7月20日上午11時於各門市正式開賣，每人每次限購2個，數量有限，售完為止。

麥當勞推出全新「皮卡丘置物盒」，完整還原坐姿的皮卡丘造型，搭配招牌笑容，可愛爆表，並特意設計提把可以提著走，背後更有收納空間可以放置小物，超級欠收，7月20日上午11時至8月16日於全門市限時開賣或售完為止，每人每次限購2個，可消費套餐加購399元或以429元單買入手，提醒歡樂送、McCafe’專屬櫃台、數位自助點餐機、點心站及部分餐廳不販售。

▲▼分享盒、飲料杯也換上超療癒寶可夢包裝。

另，這次還有寶可夢限定包裝，在分享盒、中杯冷飲上通通看得到皮卡丘、快龍、伊布還有超夢的可愛身影，7月20日起正式換裝，包裝用完為止。

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