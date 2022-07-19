冰火菠蘿油速食店吃得到！加碼送「買1送1、加1元多1件」優惠神卡

▲必勝客就能吃到港式點心「冰火菠蘿油」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

港式點心「冰火菠蘿油」速食店開吃！人氣比薩品牌「必勝客」強勢推出全新「冰火菠蘿」，選用來自法國諾曼第的冰涼發酵奶油片，結合嚴選德國奶油調製、每日手工現做的菠蘿堡體，大口咬下就能感受到鹹甜冷熱的罪惡口感，加碼還把早餐系列漢堡升級成「菠蘿堡」，即日起通通只在板橋車站內的Pizza Hut EXPRESS限定開賣，且至8月7日前來點消費就送激省神卡，無限次爽吃買1送1、加1元多1件。

必勝客位於板橋車站內的Pizza Hut EXPRESS概念店，主打「單片比薩」就是要讓通勤族可以輕鬆帶著比薩吃，同時也是全台首間供應早餐的門市。這次強勢推出全新經典港點「冰火菠蘿」，以每日新鮮手工現做的菠蘿堡體，搭配來自法國諾曼第的冰涼發酵奶油片，打造冷熱交融的罪惡口感，讓人忍不住一口接一口，即日起每日限量開賣、售完為止。

▲早餐漢堡也全面升級為全新「菠蘿堡」。



加碼還把早餐系列漢堡升級為全新「菠蘿堡」，一共推出「火腿起司菠蘿蛋堡」、「胡椒牛肉菠蘿蛋堡」、「花生醬培根菠蘿蛋堡」、「阿拉斯加鱈魚菠蘿堡」共4口味，同樣每日限量賣，還能搭配港式飲品「鹹檸七」，港點控肯定超愛。

而為回饋板橋通勤族，必勝客也推出「Pizza Hut EXPRESS回購卡」超殺優惠活動，即日起至8月7日凡於EXPRESS板橋車站店消費任一品項即可免費獲得，期間出示卡片就享有6大優惠，包括套餐買1送1、加1元多1件副食、早餐免費套餐、套餐折20元等，整張卡狂省557元，且優惠皆可無限次使用，把握省荷包機會。

▲麥當勞香蕉巧克力雙餡派回歸 。

另，麥當勞則宣布去年首賣、在國外引爆熱潮的「雙餡派」也重磅回歸了，特意苦甜巧克力結合滑順香蕉打造「香蕉巧克力雙餡派」，意外合拍的滋味可是深受不少甜點控喜愛，7月20日起至8月16日於全門市限時登場或售完為止，更特意換上超可愛伊布包裝，拿到手肯定要先拍一波。

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