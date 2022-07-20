市售燃料膏4成不合格　消基會籲對業者加強安全教育訓練

▲消基會與標檢局檢測市售燃料膏，發現4成不合格。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

民眾食用小火鍋或是清蒸鮮魚時，都會使用燃料膏，為瞭解目前國內市售「燃料膏」安全性，消基會與標檢局今(20日)公布在各大販售通路隨機購買10件燃料膏商品進行檢測結果，發現「主要成分」計有2件不符合《商品標示法》規定，而「中文標示」計有4件不符合《商品標示法》規定，不合格比率達到4成，呼籲主管機關應督促餐飲業者加強餐飲職場人員安全教育訓練，避免不當使用造成消費者健康與財產損害。

民眾食用小火鍋、臭臭鍋，或是清蒸鮮魚、蝦、蟹等佳餚，業者加熱食材而使用便利的燃料膏，但多數燃料膏的內容物以「甲醇」為主，確有揮發性高、無色、易燃且有毒等特性，易對眼睛造成刺激，經濟部標準檢驗局和消基會合作針對各大販售通路隨機購買10件燃料膏商品進行檢測，並在今天公布結果。

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經濟部標準檢驗局第三組長謝孟傑說，針對市售10件燃料膏商品進行檢測結果，發現「主要成分」計有2件不符合《商品標示法》規定，這兩件產品標示99.9％甲醇，實際檢測僅有66.8％，而在「中文標示」則有4件不符合《商品標示法》規定，包括有2件標示「酒精膏」，與主要成分標示為「甲醇」名稱不一致，另外2件產品則有未標示原產地、製造商電話、未標示注意事項用語等違規狀況。

▲消基會與標檢局檢測市售燃料膏發現4成不合格。（圖／消基會提供）

消基會檢驗委員會委員麥富德指出，經濟部把酒精膏正名為燃料膏是一件好事，因為酒精膏以甲醇為主，對身體危害大，常看到在加燃料膏時發生危險事件，消基會呼籲針對燃料膏要一次性使用，若要再使用要換另一個容器，不要透過添加方式，而且要在通風環境下，因為燃燒不完全，會有一氧化碳累積問題，在儲存時要放在陰涼地方。

經濟部中部辦公室視察蔡文慧表示，違規的4件商品當中，3件已經改正，1件已經下架。

消基會秘書長徐則鈺指出，檢測10件商品，主要成分為甲醇，若需要更換燃料膏，要更換器皿，不要加入原有器皿當中，過去曾發生因將燃料膏添加在原有器皿，造成消費者或員工傷害事件，消費者在消費時若發現商家有上述行為，要提醒商家不能這樣做，也主管機關督促餐飲業者加強餐飲職場人員安全教育訓練，避免不當使用造成消費者健康與財產損害。