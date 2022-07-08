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市售幼兒圍兜1／3標示不合格　消基會籲訂更嚴格產品標準

▲▼市售幼兒圍兜1/3標示不合格，消基會呼籲政府應不定期抽查。（圖／消基會提供）

▲消基會調查發現，市售幼兒圍兜1/3標示不合格，呼籲政府應不定期抽查。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

市售嬰幼兒圍兜材質多樣化，消基會在雙北抽驗15件圍兜，今（8日）公布調查結果，發現5件不符合《商品標示法》，等於高達1/3不合格，消基會表示，依法業者應立即改善，屆期不改正則可處2萬元以上20萬元以下罰鍰，建議家長選購商品時避免購買標示不清商品，呼籲主管單位除了要不定期抽查商品標示，特別是網路販售商品，同時要訂立更嚴格的幼兒產品標準。

當嬰兒成長到4個月大時因口水分泌增加，家長都會為幼兒準備圍兜，但目前市售圍兜材質多樣化，嬰幼兒使用時材質安全需求比成人更高，消基會在今年2月期間，在台北市、新北市的連鎖藥局及藥妝店、婦嬰用品店及網路購買，共計採得15件樣品，並在今天公布調查結果。

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消基會表示，15件樣品中，4件為紡織品類（棉或聚酯纖維），其餘11件為矽膠或塑料聚合物材質；若以生產國別區分，2件沒有標示生產國，其餘13件中，4件為台灣製造，其餘9件都是中國大陸製造。▲▼市售幼兒圍兜1/3標示不合格，消基會呼籲政府應不定期抽查。（圖／消基會提供）

▲消基會調查發現，市售幼兒圍兜1/3標示不合格。（圖／消基會提供）

根據消基會調查結果，15件中共有5件不符合《商品標示法》，包括3件沒有標示製造或進口廠商資訊、1件沒有標示主要成分或材質、2件沒有標示生產國別、5件沒有標示製造日期。

消基會指出，5件不符合《商品標示法》商品，依同法第15條規定，直轄市或縣（市）主管機關應通知生產、製造或進口廠商限期改正，若屆期不改正者，處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得連續處罰到改正為止。

此外，消基會表示，在品質測試中，游離甲醛、重金屬（鉛及鎘）溶出、壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）和PAHs（多環芳烴）等項都符合國家標準規定。

對於家長選購商品，消基會建議，首先應檢視標示是否符合《商品標示法》或是《服飾標示基準》等法規，標示不清的商品應避免購買，網路購買時也可檢視頁面是否有提供標示說明，另幼兒圍兜最重要是安全，款式愈簡單的愈好，應避免購買有配件或細綁繩圍兜。

消基會也提醒政府，這次兒童圍兜調查顯示，仍有業者未落實資訊標示完整，主管單位應不定期抽查商品的標示，特別是網路販售的商品，在兒童防水圍兜部分，建議主管單位重新檢視相關安全標準，不應與一般兒童商品標準相同，並建議應列為應施檢驗項目。

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幼兒圍兜不合格消基會不定期抽查

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