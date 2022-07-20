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美前防長：台灣男女都應當兵　義務役延長1年以上

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲台灣只有男性需要服兵役。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

美國前國防部長艾斯培訪台表示，建議台灣男生、女生都應服兵役一年，「如果中國發動戰爭侵略台灣，攻擊對象是台灣所有人，不分男女老幼」，這就是戰爭的本質。

艾斯培（Mark Esper）率領「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團來台，19日於外交部舉行記者會時，針對台灣國防政策提出4項建議，包括應該要增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役兵役應延長一年以上，並加強後備軍人動員能力。

▼艾斯培建議台灣男女都應當兵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼美國前防長艾斯培。（圖／記者屠惠剛攝）

艾斯培也建議，台灣男生女生都服役一年，當然台灣目前是只有男性需要服兵役，他會這樣說，是因為在美國國防脈絡中，服役是男女性都有，「如果中國發動戰爭侵略台灣，攻擊對象是台灣所有人，不分男女老幼，台灣男女老幼全部都必須要站起來捍衛自己性命。」

艾斯培表示，事實上看到俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，「也是不分男女老幼，這就是戰爭的本質，獨裁政府對其他國家人民做法也是如此」，因此他提出延長兵役建議，確保台灣能用正確方法做足準備。

對於艾斯培提出應延長義務役一年以上，總統府發言人張惇涵表示，總統府已多次說明，國防部就各方意見進行評估中，但尚未有定案，而義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，有效應對現代戰爭的需求。

▼台灣只有男性需要服兵役。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

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