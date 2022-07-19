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美國前國防部長給台灣4建議　「義務役期延長1年以上」

▲▼美國大西洋理事會訪問團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國大西洋理事會訪問團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團來台，19日於外交部舉行記者會時，針對台灣國防政策提出4項建議，認為應該要增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役兵役應延長1年以上，並加強後備軍人動員能力。

艾斯培表示，台灣防衛能力的建構方面，台灣要增加國防預算，策略要強調「不對稱作戰」，台灣在武器上，不論是購買或自己研發，都要跟上作戰狀況。

另外，艾斯培說，台灣的義務兵役可以延長，訓練更精實，建議是延長一年以上，並且還要加強後備軍人動員能力。他表示，這次訪問台灣的行程中，都有跟相關的首長分享，都是很具體的。

艾斯培指出，台美已經準備好，但好還可以更好，美國也積極在現代化自己的軍隊，他過去在擔任陸軍部長時，就很重視西太平洋地區地面部隊現代化，而空軍也在發展太空軍的編制，美國是全方位的進行現代化。

他認為，台灣有強調「不對稱作戰」能力，確保全國跟人民有健全裝備可以嚇阻中國，這方向是正確的，這次訪問台灣，發現台灣政界也有高度共識，這方向非常好，發展不對稱作戰應該可以更加快速。

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