跟陳時中拍完合照　王世堅狂讚：越陳越香後勢看漲

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長提名作業雖一度卡關，但最終敲定由衛福部長陳時中參戰，日前他也已向行政院請辭，18日已與同黨在台北市提名的26位議員參選人拍攝定裝照。台北市議員王世堅表示，當天看到陳時中氣定神閒、羽扇綸巾，展現了他的氣度，並稱他是「越陳越香，後勢看漲」。

王世堅說，自己以前很怕牙醫，但拍攝合照的過程看到了陳時中的不一樣，並批評國民黨台北市長參選人蔣萬安，時勢是自己創造，他卻把一切視為理所當然，認為他就是泛藍的正統，所以出發點就不一樣，雖然是這回選戰最早宣佈參選，但他的性格就是軟男。

王世堅批評，蔣萬安面對事情選擇不得罪、不犯錯、不決定，而台北市市政如麻，他到現在都沒有提出實際作為，稱他的選情是「強顏歡笑，等待棄保！」至於另一有意參選的現任台北市副市長黃珊珊，王世堅則認為是「越挫越勇，旗鼓相當」。

針對台北市長人選，民進黨10日召開選對會，會中拍板台北市徵召陳時中，並於13日中執會正式提名，短短幾日，陳時中已陸續確定競選團隊名單，同黨立委吳思瑤擔任競總總幹事；同黨立委何志偉、高嘉瑜和無黨籍立委林昶佐出任競總副主委兼分區總督導，分別負責督導4個行政區的政策、組織、策略等；發言人由同黨立委林楚茵、莊瑞雄擔綱；同黨立委管碧玲擔任政策小組總召集人，而政策下組中，下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，前者包括立委吳玉琴、洪申翰、范雲，後者則由資深台北市議員周威佑擔任召集。

另外，陳時中團隊目前也敲定競選總部位置，就是總統蔡英文2020勝選時的競選總部。