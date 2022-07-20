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「陳時中組防疫之亂陣容」　王鴻薇酸：陳建仁高端安慰劑代言人

▲▼國民黨召開「逾六成五民眾支持普發現金，蔡政府的紓困振興還要慢幾拍？」記者會,文傳會王鴻薇副主委出席 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王鴻薇 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，日前宣布副總統陳建仁出任競選總部主委。台北市議員王鴻薇指出，將陳時中競選團隊攤開一看，包含陳建仁、立委范雲、林昶佐、林楚茵等人，可以說是「防疫之亂」的黃金陣容，陳建仁過去強力推薦未能獲得國內外三期試驗認證的高端，如今再大力推薦陳時中。

陳時中日前召開「市長競選團隊公布記者會」，宣布由陳建仁擔任競選總部主委，立委吳思瑤出任競選團隊總幹事、立委高嘉瑜、何志偉及林昶佐擔任競選總部副主任委員兼分區總督導、政策小組召集人是管碧玲、政策平台成員吳玉琴及洪申翰、政策平台召集人周威佑、執行總幹事張茂楠、發言人莊瑞雄與林楚茵。

對此，王鴻薇19日透過臉書發文表示，陳建仁是高端安慰劑的強力代言人，為高端辯護不遺餘力，還記得陳建仁當時在電視上數度為高端公開背書，還說自己接受高端試驗「沒有太多不適及副作用」，等她質疑陳建仁打高端後，陳建仁竟深夜透過臉書發文罵自己是「堂而皇之的說謊」，自爆自己打的是高端安慰劑，而非高端。

王鴻薇表示，高端在陳建仁背書之下取得台灣EUA，時過1年，高端未能拿出國內外三期臨床試驗認證報告，反而是謊言連篇的望梅止渴，接種高端的民眾依舊是疫苗認證孤兒。

王鴻薇進一步說，媒體今年5月報導，高端發布新聞稿表示，入選世界衛生組織（WHO）試驗疫苗（STV）三期試驗目前已進入數據分析階段。由於新冠肺炎疫苗三期臨床試驗由WHO主導，臨床試驗結果將由WHO對外宣布，後來根本沒有下文，高端總經理陳燦堅繼續在6月底股東會畫大餅，說WTO更新標準故要再延後，扯皮的功夫堪稱一流。

王鴻薇質疑，WHO有公布結果嗎？高端在台灣取得EUA至今1年，未能獲WHO認證，「高端每次發布新聞都在呼攏炒股，金管會則在裝睡裝瞎」，這就是陳建仁強力推薦的產品。1年前陳建仁強力推薦高端，現在再強力推薦陳時中。

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