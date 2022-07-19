南韓BA.5病例飆過半！入侵8周變「主流毒株」　下月恐破單日28萬例

▲南韓防疫當局宣布，新冠肺炎Omicron亞型變異株「BA.5」成為境內主流病毒株。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

Omicron亞型變異株「BA.5」因強大的「病毒傳播力」與「逃脫免疫能力」而蔓延全球多國，台灣近期也出現少數BA.5本土感染個案。南韓19日更宣布，BA.5感染檢出率達52％，從境內首次出現病例開始，僅過了8周BA.5就成為南韓主流病毒株，8月更可能達到單日28萬例確診高峰。

根據南韓「朝鮮日報」報導，南韓中央防疫對策本部19日透露，7月第2周（10日至16日）間，BA.5感染檢出率比上周增加17個百分點，達到52％。由於感染率超過50％，現認定BA.5已成為南韓的主流病毒株。報導稱，自5月12日南韓國內首次通報2例BA.5確診病例後，時隔8周就成為主流株。

報導指出，南韓本土感染BA.5的檢出率為47.2％，比例較上周激增2倍，境外移入檢出率則從7月第1周的70％降至62.9％，然而，本土境外合計的BA.5檢出率過半達52％。防疫對策本部局勢管理組長林淑英（音譯）表示，估計境外移入個案未來還將持續增加，因此確診人數也會再上升，「到8月份時，每天確診患者可能增至單日10萬例左右。」

林淑英預估，南韓這波疫情的感染高峰會在8月中旬至月底，屆時每天最多可能有27萬至28萬人確診。報導補充，BA.5是原始Omicron病毒（BA.1）的亞型變異株之一，據悉，BA.1的傳播力比Delta高出2到3倍，而BA.5的傳播力又比具「隱形Omicron」之稱的BA.2高出將近35％。

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