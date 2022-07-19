南韓外長朴振拜會日相岸田文雄　雙方爭議恐無法輕易化解

▲朴振18日與林芳正召開會談。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部長朴振昨（18）日飛抵東京，與日本外相林芳正展開會談，他呼籲日本政府能夠解除對南韓實施的半導體原料出口限制，同時表示南韓已針對二戰朝鮮籍非法徵用工問題召開官民協議。今（29）日，朴振短暫拜會日本首相岸田文雄，代替總統尹錫悅傳達口頭訊息，稱岸田是值得信賴的合作夥伴。

根據《韓聯社》、《紐西通訊社》，朴振18日下午與林芳正展開會談，雙方就南韓大法院判決所指的日企在韓資產變賣、日本對南韓實施的半導體原料限制出口進行談判，南韓外交部、日本外務省在會談後的新聞稿表示，「雙方一致達成共識，認為應儘早解決（南韓）大法院針對二戰朝鮮籍強制徵用勞工的判決問題。」

朴振向林芳正表示，南韓政府已積極尋求解決辦法，今年7月初召開政府民間協議會，由被害者關係人士、學界、法律界、財經界專家，以及前外交官共同組成，盼能在大法院判決明定的日本企業在韓資產變賣期限生效前，有效阻止被南韓扣押的資產全數變賣為現金。

朴振向林芳正表示，日本對南韓實施半導體原料出口限制，已對全球供應鏈造成影響，呼籲應立刻撤回如此「不恰當的」舉措；對於南韓的要求，日方並未作出過多回應。

▲▼朴振18日與林芳正召開會談，雙方擊肘示好。（圖／路透社）

據悉，南韓大法院曾於2018年判決表示，雖然韓日兩國曾於1965年簽署《請求權協定》，然而4名二戰朝鮮籍非法徵用勞工仍保有向日本企業請求損害賠償的個人請求權，為了取得損害賠償債權，南韓原告獲得大法院許可，可將三菱重工、新日鐵住金鋼鐵公司（日本製鐵）在韓資產強制變賣成現金，做為個人賠償。

對此，日本安倍晉三政府表達強烈不滿，認為南韓大法院判決違反1965年日韓請求權協定，因此於2019年7月1日宣布對南韓限制出口3項半導體核心化學原料，威脅南韓經濟生命線，該年8月2日更將南韓從白色國家名單剔除。

南韓文在寅政府則向日本通報，韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）已經到期。

▲朴振拜會日相岸田文雄。（圖／路透社）

日韓關係是否能夠成功破冰，日媒《NHK》、《讀賣新聞》抱持不太樂觀的態度，認為縱使南韓尹錫悅政府有意修復日韓關係，然而在尹錫悅國內支持率持續崩跌的情況下，朴振恐怕無法祭出有效解決雙方爭議的具體對策，加上前首相安倍晉三才於8日被槍殺身亡，若岸田政府貿然與南韓妥協，恐怕引起強硬的保守派不滿，導致自民黨內部分裂。

另外，朴振19日下午2時14分抵達總理官邸拜會岸田文雄，雙方展開20多分鐘的面談，討論日韓雙方擱置已久的爭議，同時朴振代表南韓總統與人民，就安倍晉三身亡一事向岸田致哀。

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