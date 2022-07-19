櫻花妹隨機砍男童！　瞄準脖子「如小燈泡翻版」：殺小孩能判死刑

記者王佩翊／編譯

日本一名男童17日和父母外出購物時，突然被一名手持20公分長菜刀的陌生女子攻擊，男童的頸部與左手當場受傷，險成小燈泡翻版，所幸並無生命危險。然而該名女子被逮後竟聲稱，「因為殺小孩就可以被判死刑了。」事實上，嫌犯早在4月就曾經隨機掐住一名陌生男童脖子，企圖謀殺對方。

根據日媒報導，現年32歲的無業女子浦田惠美17日下午1時半左右，在福岡市的一間賣場持刀隨機砍人。一名13歲男童當即被她手中長20公分菜刀砍中，頸部與左手都有傷痕。所幸男童的父親與附近路人隨即將該名女子制伏，才沒有釀成更嚴重的後果，而男童也僅受到輕傷，目前已無生命危險。

警方獲報趕往現場後，隨即依殺人未遂嫌疑將其逮捕。不過經調查後卻發現，嫌犯浦田惠美早在4月就曾經犯下攻擊兒童的事件。當時她也是在福岡市的一間賣場隨即鎖定一名國小男童，並企圖用手勒死對方，所幸隨即遭到阻止。

浦田被逮後坦承犯行，她直言不諱，「就是我拿刀砍了男童的脖子沒錯，因為只要殺了小孩，我就可以被判死刑。」警方目前仍在深入調查案發經過，並試圖釐清詳細犯案動機。

目擊民眾表示，嫌犯身高只有150公分左右，短髮戴著口罩，表情也非常冷靜，怎知卻突然攻擊別人。

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