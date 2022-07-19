暑假開放入境0+7？王必勝曝評估4因素「8月還不會放寬」

▲指揮中心記者會，指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情緩步降溫，現在又是暑假旅遊旺季，民眾關心入境檢疫何時可以鬆綁「0+7」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日回應，0+7確實是開放的方向，但還需評估國內外BA.4、BA.5變異株疫情、醫療量能、疫苗接種等4因素，估計還要延遲一些，8月份不會開放。

國內從6月15日起放寬入境檢疫措施為3+4，居家檢疫從7天減為3天，並進行4天自主防疫；另於7月14日起，開放國人、持居留證者搭機前免持2日內PCR報告。

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至於居檢天數何時改為0+7，前指揮官陳時中日前表示，防疫比較謹慎，要一步一步來，等最新措施開始實施後再觀察。有媒體於今日疫情記者會持續關心入境改為0+7檢疫措施，是否會在暑假期間開放，以提供民眾與業者參考？王必勝回應時強調，0+7是目前開放方向沒有錯，但時間點現在還沒有辦法確定，但還會再遞延一點。

王必勝指出，主要需要評估方向包含：國際BA.4、BA.5疫情狀況，致死率與重症率有無提高，國內的BA.4、BA.5流行情況，另外還有醫療量能與物資貯存、疫苗施打狀況等，都還需要評估。

王必勝會後受訪時針對疫苗也提到，現在國內5歲以下幼兒疫苗將於22日開打，評估接種後保護力形成還需要時間等，綜合評估不會在8月份開放。

至於需要多久時間觀察，王必勝記者會中回應，目前沒辦法確認，但指揮中心常常開記者會，有新進度會跟大家報告。