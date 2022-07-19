開毒趴暴斃被丟包！桃園刺青男陳屍彰化　2男1收押1交保

▲彰化北斗環保公園草叢被棄屍。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

桃園1名吳姓男子(25歲) ，身穿短衣短褲，手腳有刺青，外觀無明顯傷痕，日前趴倒在北斗鎮路旁草叢，身體僵硬路倒死亡。據悉，吳男南下彰化找張姓友人開毒趴，後來因為吸毒死亡，張遂找來另一名鍾姓友人將遺體載送到環保公園草叢內棄屍，鍾、張2人被依棄屍遺體罪偵辦，警方持續追查毒品來源。

回顧案發當時，彰化縣北斗鎮舊濁水溪畔的環保公園前，7月5日下午被通報一名男子路倒雜草叢，身體僵硬已明顯死亡。員警趕到現場，發現男子頭部下面墊著一個皮包，從皮包內文件，查出「路倒男」姓吳（25歲），來自桃園。

據了解，吳男雙手臂刺青，身上沒明顯外傷，死亡多時，但可疑的是有皮包當枕頭，加上身體已呈僵直狀有針孔痕跡，也有些微曬傷。警方第一時間排除他殺、猜測有可能遭到棄屍，檢察官相驗，初步判斷吳男死亡無外力介入，再經由解剖相驗釐清死因。

▲彰化北斗環保公園草叢被棄屍。（資料圖／民眾提供）

警方懷疑吳男沒有地緣關係，為何會到彰化，經由監視器過濾路口出入車輛，發現吳男出入地政路附近的一間民宅，竟是與北斗在地一名有毒品前科的張姓男子有關，疑似開毒趴暴斃身亡，由張男開車載運吳男屍體，鍾男騎機車緊跟在後，開到一公里外的環保公園後方草叢內棄屍。

警方並在民宅內現場發現有安非他命、海洛因等毒品，案發當天便將張嫌逮捕到案，並從他口中得知是與鍾男所為，警詢後依棄屍遺體罪移送彰化地檢偵辦，檢方認為有滅證勾串聲押禁見獲准，至於被叫來搬運吳男屍體的鍾男則以10萬元交保候傳，檢警正追查毒品上游來源。

據悉涉嫌棄屍的張、鐘早在案發當天即已落網，仍有諸多細節尚待釐清，檢警基於偵查不公開，無法對外透露過多。